La drástica opinión de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre la chilena de Lionel Messi: “Jamás comparen”

La publicación de un fanático abrió debate sobre qué acción fue más vistosa: si la de Lionel Messi con el PSG o la de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid hace algunos años. El fútbol actual no podría entenderse sin el legado de ambos jugadores, quienes desde su debut han demostrado tener un talento que los distingue frente al resto en la cancha. Su importancia es evidente cada vez que sus nombres aparecen en una discusión como la que ocurrió este fin de semana tras una hazaña del argentino.

El pasado sábado, durante la victoria aplastante del París Saint-Germain sobre el Clermont Foot (0-5) en el arranque de la Ligue 1, Messi marcó una anotación histórica: el primer gol de chilena de su carrera, un remate al 85′ que dio la vuelta al mundo y fue celebrado por fanáticos del fútbol sin importar la camiseta.

El gol de chilena de Lionel Messi que fascinó a algunos y generó críticas en otros

Ese tanto cerró la cuenta del partido y sorprendió también al técnico del club parisino, Christophe Galtier, quien expresó en la conferencia de prensa del partido: “¿El gol de chilena de Messi? Es simplemente Leo. No hay nada más que decir. Todos sabemos lo que es capaz de hacer”. Y añadió: “Me gustó el gol. Lleva 17 años jugando a un nivel muy alto. Tuvo una temporada difícil el año pasado, se estaba acostumbrando. Todas las temporadas anteriores firmó un mínimo de 30 goles”.

Un fanático de Cristiano Ronaldo abrió la discusión tras la chilena de Lionel Messi en la Ligue 1 y la hermana del portugués generó polémica

Pero como era de esperarse, el gol generó también un debate que pone a Messi frente a frente con Cristiano. “Una acción es un disparo y la otra es una chilena. Una es en el campeonato francés contra el Clermont y la otra en una eliminatoria de Champions League contra la Juventus. En una, el jugador apoya las dos manos en el césped, el otro pie también y apenas cabría un colchón entre su cuerpo y el césped. Mientras que en la otra imagen tiene el cuerpo completamente fuera del césped y en el espacio entre el cuerpo y el campo cabría otro jugador. Jamás comparen”, escribió un amante del portugués en una cuenta de Instagram dedicada a él.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, respaldó la publicación que califica como un mejor gol de chilena el del portugués en la Champions League

Pero no fue precisamente su opinión la que despertó polémica sino la reacción de la hermana de Ronaldo, la cantante Katia Aveiro, quien además de darle like a la publicación respondió con emojis de aplausos para manifestar su aprobación a tal crítica de La Pulga. Otros seguidores celebraron el comentario y varios más cuestionaron la comparación del administrador de la cuenta: “Hermano, ¿es esto realmente necesario? El balón no estaba muy alto, entonces no cabía una bicicleta ahí, y eso no prueba que uno sea mejor que el otro, si es así, Falcao e Ibra son mejores que los dos, ustedes los fanboys cansan y es muy innecesario”.

El 3 de abril del 2018, Cristiano Ronaldo marcó un gol que destaca en la historia de la Champions League. Durante la fase de cuartos de final ante la Juventus y defendiendo el escudo del Real Madrid, el portugués recibió un pase de Dani Carvajal y pateó de chilena al minuto 63, el gol significó su doblete y desató una locura tanto en la tribuna, sin importar que se tratara de un rival, como en el banquillo, donde el técnico Zinedine Zidane hizo una expresión de asombró que se viralizó.