Estados Unidos: hay acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno

Algunos senadores demócratas cedieron en las negociaciones y se pondrá fin al “shutdown” más largo de la historia, que paralizaba a la administración

Hubo acuerdo en el Capitolio y se levantó el cierre de gobeirnoJ. Scott Applewhite - AP

El Congreso de Estados Unidos se dispone a levantar el "shutdown" (cierre del gobierno) más largo de la historia del país, después de que senadores demócratas cedieran en la negociación con el oficialismo para financiar a la administración federal hasta el 30 de enero, según informaron CNN, The New York Times y The Washington Post.

Según los artículos, al menos dos senadores demócratas habrían cedido en las negociaciones para levantar el cierre y permitir el funcionamiento del gobierno. Es decir, estarían los votos, pero las conversaciones siguen adelante.

En virtud de este acuerdo, la votación sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) se separó y se realizará en diciembre.

El acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado estadounidense también incluye una medida que interesaba especialmente a los demócratas: la recontratación de los empleados federales despedidos durante el cierre. Asimismo, establece que los empleados en licencia forzosa recibirán el pago retroactivo correspondiente.

El proyecto de ley de gastos a corto plazo impide que la Oficina de Administración y Presupuesto realice más despidos masivos hasta el 30 de enero.

Se trata del cierre más largo de la historia de Estados Unidos, habiéndose iniciado el primero de octubre y extendiéndose por al menos 40 días.

Noticia en desarrollo.

