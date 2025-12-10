La Fed recorta las tasas de EE. UU. en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) bajó, con división de opiniones, los tipos de interés un cuarto de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral.

El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%. La división en el seno de la Fed se hizo más grande, ya que dos funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor.

El banco central elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB estadounidense en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.

