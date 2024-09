La estrella Alex Morgan falla un penal en su despedida del fútbol profesional

La estrella estadounidense Alex Morgan se retiró oficialmente del fútbol profesional este domingo, disputando 14 minutos del encuentro entre su equipo, San Diego Wave, y North Carolina Courage por la decimonovena fecha de la Liga norteamericana de fútbol femenino (NWSL).

Morgan, de 35 años, anunció durante la semana en un emotivo video publicado en sus redes sociales su decisión de retirarse del fútbol y su segundo embarazo.

Previo al inicio del partido, Morgan recibió una camisa conmemorativa con el número 63 y posando junto a ella estuvo su hija Charlie, su esposo, Servando Carrasco, y otros miembros de su familia.

"Me siento bien, he pasado mucho tiempo con mi familia tratando de disfrutar cada momento", dijo Morgan. "Nunca esperé tantas sorpresas y el apoyo incondicional, estuve sonriendo mucho en estos días, no compartir mi embarazo y mi retiro por tanto tiempo fue muy difícil".

Una clara mano dentro del área le permitió a Morgan una posibilidad inmejorable de anotar en su partido despedida, sin embargo la portera de North Carolina, Casey Murphy, le contuvo el penal.

Cuando el reloj marcaba 14 minutos, el estadio se puso de pie para despedir a Morgan, quien había anunciado que tendría un tiempo limitado en cancha. La estrella se quitó los botines, saludó a los presentes y con lágrimas en sus ojos abandonó el terreno por última vez.

Su carrera en la NWSL la deja en el cuarto puesto de las máximas anotadoras con 60 goles, incluida la bota de oro en la temporada 2022.

En su carrera internacional, Morgan logró con Estados Unidos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y dos títulos mundiales, en 2015 y 2019.

