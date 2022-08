La estrella de Disney que fue la voz de Pocahontas fue arrestada por un extraño comportamiento

Irene Bedard, la actriz que prestó su voz para el personaje principal de Pocahontas, la película animada de Disney de 1995, fue arrestada por alterar el orden público en Ohio, casi dos años después de ser detenida dos veces en tres días. Según el informe policial al cual tuvo acceso TMZ, lucía bastante alterada y en escasos minutos pasó de la euforia al enojo.

El viernes pasado, la Policía del condado de Green recibió un llamado acerca de una mujer que se había desmayado en la calle y acudió al lugar para hacer un chequeo. Cuando llegaron, encontraron a la actriz en un estacionamiento y se comportaba de manera errática.

Irene Bedard ha sido detenida en varias oportunidades por ebriedad Wire Image

Bedard no estaba sola. De acuerdo con el medio, la acompañaba una mujer que se identificó como Sheila y quien le prestó a la policía los datos de contacto de alguien cercano para que acudiera en su auxilio. Sin embargo, la ayuda que su amiga ofreció no fue tomada de buena manera por la actriz y gritó que no quería que esa persona estuviera involucrada.

En ese sentido, la situación empeoró cuando Bedard intentó arrojar una mesa a la calle, además de correr para alejarse de la Policía. En el informe, los oficiales consignaron que hubo un momento en que parecía que la euforia había terminado e intentaron arrestarla, pero cambió en instantes a enojo y furia.

La película se inspira en la historia de un marinero y soldado y de una princesa indígena de la tribu de los nativos norteamericanos llamada Matoaka a la cual todos conocían como "Pocahontas" Disney Latino

Como parte de la escena, Irene retrocedió hacia una ventana grande mientras le gritaba a los oficiales de la Policía, quienes la tomaron por las muñecas para evitar que rompiera el vidrio. Una vez inmóvil, le comunicaron que había confirmado que no había nadie a quien pudieran contactar y luego le informaron que quedaba bajo arresto.

La noticia de la detención enojó a la actriz, quien trató de liberarse de las manos del oficial que la sujetaba, mientras otro forcejeaba con ella en un intento por esposarla.

No obstante, el frenético episodio no quedó allí. Ya esposada, la actriz se convirtió en peso muerto mientras las autoridades la arrastraban para llevarla al coche policial. Una vez en la cárcel del condado de Green, la ficharon por alterar el orden público y no fue sino hasta el domingo que la liberaron.

Irene Bedard fue detenida por violencia doméstica en 2020

Bedard ya tuvo varios cruces con la policía. En 2020, fue arrestada dos veces en tres días por abuso de alcohol, de acuerdo con Daily Mail.

La primera oportunidad fue el 27 de noviembre. La actriz se encontraba en la casa de su exesposo en Beavercreek, Ohio, cuando los oficiales respondieron a un llamado de una posible situación de violencia de género. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con una mujer sumamente enojada y que casi no podía mantenerse en pie, de acuerdo con el informe policial de aquel momento.

Irene Bedard, la voz de Pocahontas, fue arrestada por violencia doméstica en 2020

Bedard tenía un cinturón en la mano mientras gritaba: “¡Mira, enviaron al hombre blanco a buscarme!”. Según la versión de su exesposo, la actriz llegó a su casa y comenzó a gritarle a su hijo de entonces 17 años, a quien supuestamente pateó cuando él trató de sujetarla.

Irene Bedard, la voz de Pocahontas (1995) estalló contra un empleado en un hotel en 2020

Esa noche, terminó en la estación de Policía, donde fue acusada de violencia doméstica, agresión y resistencia al arresto. Toda la secuencia quedó grabada en la cámara que llevaba en el pecho uno de los oficiales que participó de la detención.

Su hijo no presentó cargos y, luego del pago de la fianza, la actriz fue liberada, pero el 30 de noviembre fue arrestada nuevamente, después de que presuntamente acosara a un recepcionista en un hotel.