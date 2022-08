Florinda Meza habló sobre la posible demanda a Shakira por “Te felicito” y fue contundente: “No hay fundamento”

Shakira ha sido uno de los personajes del verano europeo y estadounidense, primero por su separación de Gerard Piqué que ha generado todo tipo de reacciones y hasta disputas legales, y después por un supuesto problema legal que una actriz mexicana iba a iniciar en su contra. Todo empezó cuando algunos usuarios de las redes notaron que durante el popular tema “Te Felicito”, de reciente estreno junto a Rauw Alejandro, la colombiana hace un paso de baile muy similar a “la garrotera” que atacaba al Chavo del 8 durante el programa humorístico.

En el video de la canción, Shakira simula pasos de robot que fueron comparados con el momento en el que el temor se apodera del Chavo del 8, interpretado por el ya fallecido Roberto Gómez Bolaños. Las versiones que comenzaron a circular aseguraron que la viuda del creativo, Florinda Meza, la demandaría al considerarlo un plagio.

El baile de Shakira en "Te felicito" causó controversia entre usuarios que la acusaron de plagio

Desafortunadamente para la colombiana esta no es la primera vez que se enfrenta a un señalamiento de este tipo. La más reciente fue con el éxito “La bicicleta”, interpretada junto a Carlos Vives, cuando el cubano Livam Castellano demandó a ambos por lo que consideró el plagio de un par de frases. La sentencia los favoreció y un juzgado en Madrid desestimó la demanda: “La letra de la música en cuatro palabras es igual, pero carente de sustancialidad respecto al carácter cuantitativo y cualitativo, en cuanto a la melodía no hay coincidencia alguna; la velocidad del ritmo y la armonía también son diferentes”.

El éxito del Mundial de Sudáfrica, “Waka Waka”, también despertó suspicacias y algunos rumores apuntaban que tendrían que rendir cuentas ante la justicia a solicitud de Wilfrido Vargas por la similitud con el tema “El negro no puede”. El rumor fue solo eso y no trascendió porque el propio cantante desestimó los hechos al asegurar que él había tomado la canción de la misma fuente que Shakira.

Sin embargo, esta vez la artista oriunda de Barranquilla no se verá inmiscuida en un conflicto legal. La cantante no se posicionó al respecto, pero Meza sí lo hizo y, a través de Twitter, detuvo los rumores: “La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias”. Y agregó: “No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”. La actriz añadió su firma al tuit para que conste la autenticidad y una captura del video de Shakira.

Respecto a los derechos del Chavo del 8, la actriz Florinda Meza aclaró el año pasado que ella sería parte de cualquier negociación de compra porque también es autora @florindamezach1 - @florindamezach1

De inmediato, los usuarios reaccionaron y uno de ellos respondió al descargo de la mexicana: “¿Es jo...? Hacía falta la aclaración, es obvio que nunca nadie en en el mundo mundial pensó que esto era real” y, con amabilidad, Florinda justificó la publicación: “Estás en lo cierto, pero, aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que, por favor, no la demandara, como si eso fuera real. Te mando un abrazo”.

Respecto a los derechos del Chavo del 8 que tras el fallecimiento de Gómez Bolaños han causado polémica, Meza advirtió el año pasado: “Le aclaro al público que compre quien compre los derechos literarios, yo fui coautora, ahí a fuerza tengo que estar, no por testamento, sino por coautora, yo colaboré, entonces eso tienen que respetarlo, el derecho de autor lo tienen que respetar, tendrían que negociar conmigo o habrá consecuencias”.