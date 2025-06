La historia de migración de Patricia Fuenmayor, la periodista venezolana que murió a los 51 años

El lunes 9 de junio, Univision comunicó el fallecimiento de Patricia Fuenmayor, periodista venezolana que se desempeñaba como corresponsal en Nueva York para el programa matutino Despierta América. Su historia de vida, contada en sus propias palabras durante una entrevista en el mismo programa tiempo atrás, dejó al descubierto un recorrido personal y profesional atravesado por grandes desafíos y decisiones que la llevaron a emigrar a Estados Unidos.

La infancia de Patricia Fuenmayor en Venezuela

Patricia Fuenmayor nació en Maracaibo, Venezuela. En una entrevista emitida por Univision como homenaje, la comunicadora recordó su niñez como una etapa de felicidad que le otorgó la base emocional para afrontar los desafíos que le esperaban fuera de su país. “Fui muy afortunada, tuve una niñez muy feliz. Yo creo que Maracaibo y esa oportunidad, esa infancia que yo tuve, me dio las bases, la estabilidad para emigrar y buscar oportunidades”, expresó.

De qué murió la venezolana Patricia Fuenmayor: corresponsal de Despierta América en Nueva York

Fuenmayor ganó notoriedad en 1997 como participante destacada del Miss Venezuela. Su desempeño la posicionó como una de las favoritas del certamen y le permitió dar sus primeros pasos en los medios de comunicación. Fue presentadora del clima en Venevisión y luego animadora de espacios de entretenimiento en el programa Súper Sábado Sensacional, donde su carisma fue reconocido por el público.

La experiencia traumática que la llevó a emigrar a EE.UU.

Según sus propias palabras, su vida dio un giro inesperado cuando su esposo, el médico cirujano Jorge Safar, fue secuestrado. Este hecho la llevó a tomar una decisión difícil: dejar Venezuela.

En su relato, recordó el momento en que dejó de recibir noticias de su pareja y comenzó a llamarlo sin respuesta, hasta que, finalmente, quien atendió fue un secuestrador. “Esa fue la noche más dura y a raíz de ahí, nuestra vida cambió“, relató.

A partir de ese suceso, la familia decidió emigrar. “Tuvimos que dejar nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra oficina, todo lo que habíamos construido”, contó. El matrimonio se instaló en EE.UU. en busca de seguridad y un nuevo comienzo. “Digamos que esa noche oscura se convirtió después en una bendición porque pudimos no solamente crecer, sino también ayudar a nuestra familia en Venezuela”, agregó.

El paso de Patricia Fuenmayor en Miss Venezuela

La búsqueda de oportunidades en EE.UU.

Ya en territorio estadounidense, Fuenmayor intentó reinsertarse profesionalmente. Una amiga dominicana le sugirió cambiar el enfoque laboral que tenía y apostar por el periodismo de noticias. A través de esa conexión, fue recibida en las oficinas de Univision 41 en Nueva York. Aunque inicialmente no fue seleccionada, dejó una impresión que más adelante le abriría las puertas.

“Me acuerdo de que me fui en tren a las 22 hs y yo lloré hasta que me cansé”, aseguró. ”Al año me llaman de Univision Nueva York para un proyecto de edición digital, pasé el casting y de ahí me agarré y no me he soltado", agregó.

A partir de ese momento, se convirtió en parte del equipo de Univision Nueva York. Su profesionalismo y compromiso la llevaron luego a formar parte del equipo de Despierta América, donde se desempeñó como corresponsal.

Durante la entrevista que recordó Despierta América, la periodista reflexionó sobre su trayectoria. “¿Y qué me iba a imaginar yo que 20 años después iba a tener la oportunidad de contar historias allí en Despierta América? Entonces, te puedo decir que sí, que los sueños se cumplen, que lo que hay que hacer es mantenerse constante, enfocado y lo malo, para fuera”, finalizó.

La periodista venezolana de Univision estaba casada y tenía dos hijos Foto Facebook Patricia Fuenmayor

La muerte de Patricia Fuenmayor

El programa matutino de Univision fue quien dio a conocer la noticia cuando el conductor Raúl González confirmó la muerte de Patricia Fuenmayor. La comunicadora venezolana, de 51 años, había estado en tratamiento para el diagnóstico de cáncer, pero no se ofrecieron más detalles.

Fuenmayor había contraído matrimonio recientemente con el cirujano plástico Jorge Safar Pérez el 6 de noviembre de 2024, con quien tuvo dos hijos: Sarah de 14 años y Fer de 13. La periodista había expresado públicamente su amor maternal en múltiples ocasiones. “Ustedes dos son lo mejor que he hecho en mi vida, gracias por escogerme como mamá, con ustedes y por ustedes lo imposible se convierte en posible”, escribió en una publicación en su cuenta en Instagram.

La Organización Miss Venezuela decidió homenajearla con una serie de publicaciones en redes sociales que repasan su paso en el certamen y su trayectoria. “Patricia Fuenmayor fue más que una reina: fue luz, dulzura, talento y elegancia”, escribieron. Representó al estado Zulia en el certamen de belleza en 1997, fue finalista y posteriormente se coronó como Reina Sudamericana.