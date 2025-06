De qué murió la venezolana Patricia Fuenmayor: corresponsal de Despierta América en Nueva York

Patricia Fuenmayor, corresponsal de Univisión en Nueva York para el programa matutino Despierta América, murió los 51 años. La noticia fue confirmada oficialmente durante la transmisión del lunes 9 de junio de 2025 en el programa de variedad, cuando el conductor Raúl González anunció con visible emoción el fallecimiento de quien fuera una pieza fundamental del equipo periodístico.

¿De qué murió Patricia Fuenmayor?

Al comenzar el programa, Raúl González fue el encargado de dar a conocer el deceso. “Estas son noticias que no nos gusta dar. La familia de Despierta América sufre una gran pérdida. Esta madrugada falleció nuestra amiga y colega Patricia”, dijo el conductor.

Según informó, Fuenmayor falleció tras “una dura batalla contra el cáncer”, aunque no especificó el tipo de enfermedad. Posteriormente, medios venezolanos como Yaracuy al Día confirmaron que la periodista tenía un cáncer de mama agresivo, que decidió mantener en privacidad durante todo su proceso de tratamiento.

Patricia Fuenmayor, originaria de Maracaibo, Venezuela, tenía 51 años al momento de su fallecimiento. Era madre de Sarah, de 14 años, quien cumplirá 15 años el 27 de agosto, y de Fer, de 13 años. Ambos eran frutos de su matrimonio con el doctor cirujano Jorge Safar Pérez, con quien se casó recientemente el 6 de noviembre de 2024, según Univision.

La periodista había expresado públicamente su amor incondicional hacia sus hijos en múltiples ocasiones. “Ustedes son lo mejor que he hecho en mi vida. Gracias por escogerme como mamá. Con ustedes y por ustedes lo imposible se convierte en posible”, escribió en una publicación de Instagram por el Día de la Madre.

Se mantenía muy activa en redes sociales, con más de 200 mil seguidores en Instagram. En esa plataforma compartía momentos de su vida profesional y personal. Su última publicación, realizada en febrero de este año, fue una declaración de amor dirigida a su esposo. “En un beso mi vida. Te amo”, escribió.

La periodista venezolana de Univision estaba casada y tenía dos hijos Foto Facebook Patricia Fuenmayor

Quién era Patricia Fuenmayor: trayectoria periodística y su llegada a Nueva York

El camino de Fuenmayor hacia el periodismo estadounidense estuvo marcado por circunstancias que la obligaron a emigrar de Venezuela. En una entrevista transmitida durante su homenaje póstumo en Despierta América, la corresponsal relató cómo el secuestro de su esposo cambió radicalmente el rumbo de sus vidas.

“Mi marida es médico y recuerdo que él me dice que iba saliendo de ver pacientes. Eran las 21 hs y de repente eran las 00 hs, llamo a su teléfono y me atiende un secuestrador”, recordaba Fuenmayor sobre aquella noche que describió como “la más dura” de sus vidas. El incidente criminal los llevó a tomar la difícil decisión de abandonar su país de origen.

Su llegada a Univisión no fue inmediata. En un principio, fue rechazada para un puesto de reportera electoral. “Me fui decaída, llegué a la estación central y me subí en ese tren como a las 22 hs y lloré hasta que me cansé”, comentó sobre ese momento de frustración.

Un año después, Univisión Nueva York la contactó para un proyecto de edición digital, oportunidad que aprovechó y que marcó el inicio de una carrera en el periodismo televisivo estadounidense.

Patricia Fuenmayor fue corresponsal de Nueva York para Despierta América Foto Facebook Patricia Fuenmayor

Durante su tiempo en Despierta América, Fuenmayor se consolidó como una corresponsal confiable y profesional al cubrir las noticias más relevantes desde Nueva York para la audiencia hispana. Su trabajo se caracterizó por la dedicación y el profesionalismo que mantuvo hasta sus últimos días.

La periodista también había participado en Miss Venezuela durante su juventud, experiencia que recordaba con cariño como parte de su formación personal. “Fui muy afortunada, tuve una niñez muy feliz. Maracaibo y esa infancia me dieron las bases, la estabilidad para emigrar y buscar oportunidades”, reflexionaba sobre sus primeros años.

Los mensajes de despedida a Patricia Fuenmayor

El fallecimiento de Fuenmayor generó una ola de condolencias. “Los niños que tengan muy presente que su mamá fue una mujer muy trabajadora y que siempre pensó en que los sueños se cumplen”, expresó la presentadora Francisca Lachapel.

Por su parte, la periodista Karla Martínez comentó: “Una corresponsal maravillosa y una compatriota ejemplar y apasionada de este mundo de la televisión”.

En tanto, la modelo y presentadora venezolana Daniela Kosan escribió: Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de personalidades del medio. “Amiga del alma, eternamente hermanas, hoy es un día muy gris para mí. Con el alma rota te despido, hasta siempre mi preciosa”.

“¡Qué tristeza! Descansa en paz amada Patty. Luchaste hasta el final. Fortaleza y fe para toda la familia en este duro momento”, publicó la actriz Viviana Gibelli.