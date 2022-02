La historia del hombre que robó más de 250 mil dólares en cartas de Pokémon

La delincuencia afecta a todos los países del mundo y muchas veces de las formas más insólitas. En Estados Unidos, un ladrón ingresó en un establecimiento y robó aproximadamente 250 mil dólares en cartas de Pokémon. Los dueños de la propiedad acudieron a la plataforma Facebook para denunciar el caso y solicitar apoyo. De inmediato, la publicación se hizo viral y dio vuelta al mundo de las redes sociales.

Todo ocurrió en “Punch Out Gaming”, una tienda ubicada en Minnesota y dedicado al comercio de videojuegos y cromos coleccionables. Algunos de sus productos más populares y vendidos son las tarjetas Pokémon, que en los últimos años se revalorizaron y alcanzaron precios exorbitantes.

El local vendía cartas de Pokémon que tenían un alto valor Pexels

Debido a su alta demanda y con claro conocimiento de ella, un sujeto irrumpió en el establecimiento norteamericano para llevarse estas joyas en forma de tarjetas y otros productos relacionados con Pokémon. Según reportó KARE 11, el hombre, aún no identificado, ingresó a un negocio vecino, abrió un agujero en la pared y entró al área de almacenamiento del local.

La tienda publicó el video en su cuenta de Facebook

Desafortunadamente, el malhechor pasó casi dos horas dentro del establecimiento y se escapó con unos 250 mil dólares en cartas de colección Pokémon. Por si fuera poco, el hombre también se llevó una cantidad no revelada de efectivo. Las cámaras del sistema de vigilancia capturaron la escena, donde se lo veía con el rostro cubierto, aunque sus ojos, su frente y parte de su pelo quedaban a la vista.

El testimonio de los dueños de la tienda

Jason Peterson, copropietario del recinto, confesó que se sintió “aturdido” al ver las imágenes del atraco. “Simplemente me siento aturdido, perturbado, solo viendo a alguien entrar y llevarse todo lo que trabajaste tan duro para construir a lo largo de los años”, sostuvo el encargado del local.

En ese sentido, Peterson comentó que “Punch Out Gaming” tiene seguro, pero asume que aún así sufrirá una pérdida significativa. “Esto es devastador para nosotros, realmente será difícil para nosotros capear la tormenta, aún no tenemos respuestas, todavía estamos trabajando para resolverlo”, agregó Jason.

La historia del hombre que robó más de 250 mil dólares en cartas de Pokémon

Por su parte, Eric Johnson, otro de los propietarios de la tienda, precisó que no solo habría sido uno el ladrón sino dos, porque las cajas eran demasiadas para moverlas en tiempo récord.

“Me di cuenta de cuánto dinero, producto y tiempo invertimos, y comencé a llorar... No puedo recuperar estos productos porque nuestros distribuidores no tienen. Entonces, incluso con el dinero del seguro, eso no nos hace ningún bien”, detalló Johnson a Fox 9.