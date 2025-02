La increíble historia detrás del video viral de una joven de 25 años que dio a luz en el metro de Nueva York

Jenny Saint Pierre, una joven de 25 años oriunda de Florida, fue protagonista de un inusual episodio en el metro de Nueva York. La mujer, que estaba desaparecida desde septiembre, fue localizada por su madre y su hermana por un video viral en el que se la ve a ella mientras da a luz en el subte.

Según reconstruyó The New York Times, Pierre es oriunda de Hallandale Beach, Florida. Su familia no había vuelto a tomar contacto desde hace meses, cuando reportaron su paradero desconocido. Tras un período de incertidumbre, un oficial la encontró el miércoles mientras traía a una pequeña al mundo dentro de una formación en Midwton Manhattan.

Desde la Autoridad de Transporte Metropolitana (MTA, por sus siglas en inglés) precisaron en un escrito que un grupo de pasajeros alertaron al conductor sobre el nacimiento del bebé cerca de las 11.32 (hora de Nueva York) cuando la unidad estaba detenida en la estación de la calle 34 y Herald Square.

En consecuencia, el maquinista paró la formación hasta que llegaron más efectivos y una ambulancia con personal de emergencias. Las imágenes de la llegada del parto, tomadas por viajeros, se viralizaron con rapidez en redes sociales -principalmente en la plataforma de origen chino Tik Tok-.

El video muestra a la joven recostada en el piso del vagón tras dar a luz. Mientras tanto, otra mujer sostiene entre sus brazos a la recién nacida. “Vas en camino al trabajo y ves a alguien dar a luz en el metro. ¡Solo en Nueva York!”, dice la descripción del posteo que cosechó millones de vistas en pocas horas.

Instantes después del parto, tanto la madre como la pequeña fueron trasladadas al Hospital Bellevue en condición estable. La historia, sin embargo, no terminó allí. Las imágenes llegaron a manos de Stephania Saint Pierre, hermana mayor de Jenny, quien confirmó la identidad de la mujer.

“¡Dios mío. Esa carita!”, dijo entre lágrimas en una entrevista telefónica que le concedió el jueves por la mañana a The New York Times. Además del rostro de su hermana, reconoció una bolsa de lona rosa que solía llevar consigo y su voz mientras la pasajera le hacía upa al bebé. “¡Es mi primera sobrina!”, celebró.

Stephania, que sabía que su hermana estaba embarazada, se sorprendió al tomar conocimiento del paradero de su hermana: “No tenía idea de que se hallaba en la Gran Manzana. No sabemos por qué se fue de casa”. Chrismene Saint Pierre, madre de Jenny, también festejó la llegada de su nieto al mundo.

“Estuve pensando en mi hija todos los días, rezando para que ella esté bien, para que su bebé esté bien. Voy a dormir bien esta noche”, confesó Chrismene. Agregó que quería que su hija, la segunda de cinco hermanos, supiera que podía regresar a casa. “Siempre estaremos ahí para ella y su bebé”, completó.

Demetrius Crichlow, presidente de la agencia de transporte público de Nueva York, dijo que las circunstancias del nacimiento son una muestra de la bondad de los neoyorquinos. “Este es otro ejemplo de cómo los neoyorquinos se unen para ayudarse mutuamente, con la ayuda de trabajadores del transporte público y otros socorristas, lo que refleja lo mejor de la comunidad del metro y de esta ciudad. Estamos encantados de que tanto la madre como la bebé estén bien”, destacó.

