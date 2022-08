La iniciativa para que haya señal de celular en todos los rincones de Estados Unidos: adiós a las zonas muertas

No hay semana sin noticias de Elon Musk. Mientras continúa la batalla legal por el desistimiento de la compra de Twitter, la promesa del internet ilimitado se acerca a ser una realidad al menos en Estados Unidos. El jueves, la empresa de telefonía T-Mobile anunció la asociación con Starlink de SpaceX, el servicio de internet satelital que pertenece al multimillonario.

El proyecto lleva por nombre Coverage Above and Beyond y tiene como meta ofrecer conectividad a todos los teléfonos inteligentes de T-Mobile prácticamente en donde quiera que se encuentren. Lo que hasta hace poco parecía solo una fantasía podría convertirse en un motivo más de orgullo para Elon Musk: “Creo que esto es realmente un gran cambio de juego. En pocas palabras, no hay más zonas muertas”, dijo durante el evento que compartió con Mike Sievert, presidente de la telefónica, desde el puerto espacial privado de SpaceX en Texas.

Starlink, a través de más de 3.000 satélites en el espacio, ofrece amplia cobertura de internet a gran velocidad y ahora promete red en todos los rincones de los Estados Unidos

Para destacar el gran logro que implica para ambas compañías, Sievert sumó un dato: en Estados Unidos, hay alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados en los que no existe cobertura telefónica. ¿Cuál es la promesa para los usuarios? Este proyecto permitirá que los teléfonos móviles se conecten a los satélites de SpaceX Starlink para obtener un servicio que proporciona de 2 a 4 Megabits por segundo de conexión.

Si bien no representa la posibilidad de ejecutar juegos en línea, videollamadas o el intercambio de archivos pesados, sí equivale, según sus proyecciones a 1000 a 2000 llamadas de voz simultáneas o cientos de miles de mensajes de texto simultáneos. “Si no hay demasiadas personas en la zona celular, es posible que incluso tenga un poco de video”, añadió Musk. Todo esto sin la necesidad de adquirir un dispositivo adicional para captar la señal.

El director general de Tesla, Elon Musk Youtube @ FULL SEND PODCAST

La cobertura proyectada también es ambiciosa e incluiría todos los rincones de los Estados Unidos, Hawai, partes de Alaska, Puerto Rico y aguas territoriales. El proyecto Coverage Above and Beyond comenzará a expandirse a finales de este año en su versión beta.

Sievert buscó entusiasmar a sus clientes y hasta captar la atención de algunos posibles clientes cuando declaró que la “visión” de T-Mobile es añadir esta opción de forma gratuita en los planes de pago más populares, aunque aclaró que no es oficial.

Ambos ejecutivos buscarán romper fronteras asociándose con otras compañías de telefonía en el mundo, el objetivo como en este vínculo sería un intercambio de servicios para incrementar los beneficios de conectividad para los clientes a través de SpaceX.

Los poseedores de un vehículo Tesla también recibieron buenas noticias a partir de la tecnología de Starlink que comenzará a implementarse en unos meses. Pero eso fue comunicado más tarde por el multimillonario a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a un usuario que le preguntó si será efectiva para la función de conectividad premium de los vehículos y Musk simplemente asintió.

Starlink ofrece servicios de internet a través de una inmensa red de satélites, alrededor de 3000, que han sido lanzados al espacio por la compañía con la finalidad de tener conexión ilimitada. Sin embargo, la infraestructura actual no será suficiente para la extensión de este proyecto y requerirá de una segunda versión que debutará en 2023.