La insólita prohibición que rige en 17 condados de un estado para la venta de autos los domingos

Los condados más grandes del estado de Michigan tienen prohibido vender autos los domingos. Si bien llama la atención, se trata de una ley que rige desde 1953 y busca beneficiar los trabajadores del sector con un día de descanso. ¿Por qué se mantiene?

La ley que impide vender autos los domingos en ciertos condados de Michigan

La Ley 66 entró en vigor el 12 de mayo de 1953 y establece que los concesionarios ubicados en condados que tienen una población superior a 130.000 habitantes no pueden vender autos los domingos. La violación de la norma se considera un delito menor.

Los concesionarios de condados de más de 130 mil habitantes no puede vender automóviles los domingos Shutterstock

La normativa sostiene: “Será ilegal que cualquier persona, firma o corporación se dedique al negocio de compra, venta, comercio o intercambio de vehículos de motor nuevos, usados o de segunda mano". Además de afectar a los concesionarios, la ley rige para potenciales compradores o personas que participen de la negociación de ventas de vehículos.

La violación de la norma se considera un delito menor y, si bien depende del caso, se pueden enfrentar las siguientes sanciones:

Revocación o suspensión de la licencia del comerciante para hacer negocios dentro del estado

Multa y prisión a discreción del tribunal estatal

Actualmente, la normativa aplica a 17 condados de Michigan y su violación es un delito menor Shutterstock

Aunque en apariencia perjudica a los comerciantes, la ley fue impulsada por los propios concesionarios que querían tener un día libre. De acuerdo a Michigan Capitol Confidential, una nota de The Detroit News de 1953 destacó la satisfacción de las compañías de la industria automotriz local y celebró la normativa como una victoria laboral.

Cuando se firmó, la legislación aplicaba solo a ocho condados, y en la actualidad impide la venta de automóviles en 17.

Por qué se mantiene la ley que prohíbe vender autos los domingos

Terry Burns, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Michigan (MADA ,por sus siglas en inglés), explicó por qué se eligió este día: “Antes, y aún hoy, no se podía confirmar el seguro, la Secretaría de Estado no estaba abierta, en algunos casos no se podía confirmar la financiación, sin esos otros tipos de negocios abiertos y disponibles, realmente no se podía trabajar los domingos”.

Actualmente, se pueden procesar algunos trabajos de la Secretaría de Estado de Michigan en línea, pero los domingos no se puede validar el seguro y los vehículos no se pueden retirar del concesionario.

Muchas de las operaciones que se requieren para vender un automóvil no se pueden realizar los domingos (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

El vicepresidente de MADA señaló que algunos legisladores han intentado modificar o eliminar la normativa. “Siempre hay alguien que piensa abrir los domingos y exigirlo. Sin embargo, después de investigar y hablar con los concesionarios, se dan cuenta de que no hay razón para hacerlo”, consideró en declaraciones a Detroit Free Press.

Y afirmó: “A la mayoría de los concesionarios les gusta así, a los empleados les gusta así y a los clientes les gusta así”.

Uno por uno, los condados de Michigan donde no se pueden vender autos los domingos

A pesar de que han pasado 72 años, la ley sigue vigente y afecta a 17 condados de Michigan que cuentan con más de 130 mil habitantes. Estos son:

Berrien

Calhoun

Genesee

Ingham

Jackson

Kalamazoo

Kent

Livingston

Macomb

Monroe

Muskegon

Oakland

Ottawa

Saginaw

Santa Clara

Washtenaw

Wayne