Una mujer estadounidense causó furor en las redes sociales al contar que un hombre la invitó de vacaciones a Miami, pero la dejó ahí abandonada. Era su segunda cita y se alojaron juntos en un hotel de la Ciudad del Sol. Sin embargo, de un momento a otro el sujeto desapareció. Más tarde, cuando la historia se volvió viral, la joven descubrió que en realidad él estaba casado y tenía hijos.

Esta anécdota fue contada por la usuaria de TikTok @chanzandchill, a través de varios videos. Inició su relato con los detalles de la gran química que tuvo con el hombre desde el principio. Por eso, cuando la invitó a pasar unos días de descanso juntos, no dudó en aceptar. Lo que no esperaba es que todo se tornaría extraño desde el primer día que volaron desde Tampa al sur de Florida.

La tiktoker contó que el candidato le dijo que saldría temprano de la habitación para desayunar con un familiar que no veía desde hace dos años, pero prometió que volvería al mediodía, porque tenían una reservación para almorzar juntos en un restaurante. “Yo le dije ‘Está bien, genial, pero no olvides que tenemos estas reservas difíciles de conseguir”, respondió ella.

Una joven contó que tuvo una cita con un hombre en Miami y él la abandonó

Mientras lo esperaba se relajó y “tomó un poco de sol” en la piscina, luego se dio cuenta de que estaban a punto de perderse el almuerzo y se preocupó por él. Le envió varios mensajes preguntándole qué sucedía y dónde estaba, pero nunca obtuvo respuesta. Al pasar de las horas, cuando ya estaba más alarmada porque no sabía nada de él, recibió un texto de su parte que decía “estaré bien”.

La creadora de contenido tenía algunos amigos cerca del hotel, por lo que decidió pasar un rato con ellos mientras se resolvía el misterio. No obstante, cuando estaba a punto de tomar sus cosas para salir de la habitación, se percató de que las pertenencias de su cita no estaban: “Miré alrededor, en la esquina y nada”. Asumió que el individuo había entrado a la habitación mientras ella no estaba, algo que consideró como una “falta de respeto”.

El desenlace de la historia viral

Todavía molesta, la mujer permaneció en el hotel para disfrutar de los días que le restaban junto a sus amigos y se olvidó por completo de su cita. Después, una persona anónima le mandó las supuestas pruebas de que él tenía una familia y que estaba siéndole infiel a su esposa con ella. Los datos incluían registros y documentos publicados en línea con el nombre del sujeto y el de su esposa. Eran las escrituras de una casa comprada hace algunos años y ambos compartían apellido. Supo entonces que se trataba del mismo hombre porque se llamaba de “forma peculiar”. Es decir, que no había muchas personas en EE.UU. con su distintivo.

Miami, Florida fue el lugar elegido para la segunda cita de la pareja Unsplash

La grabación acumuló 3,3 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que especularon qué había sucedido en realidad. “Regresó a casa para salvar su matrimonio”; “Cómo me encantaría que un hombre me llevara de viaje y luego me dejara sola”; “Cuando dijo que iba a almorzar sabiendo que ya teníamos reservas para el almuerzo me habría quedado estupefacta”; “¿Por qué irías de vacaciones con alguien en su segunda cita?”, cuestionaron algunos usuarios.

