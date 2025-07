La muerte de Mila Yankelevich: revelan un video que muestra nuevos detalles del choque entre la barcaza y el velero en Miami

MIAMI.- Mientras la Guardia Costera de Miami Beach avanza con la investigación de la trágica colisión frente a la isla Hibiscus en la que murió la argentina Mila Yankelevich, de 7 años, y otra menor de 13, un nuevo video de una cámara de seguridad muestra desde otro ángulo el momento del impacto entre la barcaza, propulsada por un remolcador, y el velero en el que iba la nieta de Cris Morena junto a otras cuatro niñas y una instructora.

Las imágenes, tomadas desde el otro lado de la Bay Biscayne respecto al anterior video que se había revelado, muestran la pequeña embarcación con velas de colores flúo en el momento en el que es embestida por la barcaza el lunes por la mañana, entre las islas Hibiscus y Monument, en Miami Beach.

Luego se ve cómo la barcaza, con un lento avance, le pasa por encima hasta que las velas desaparecen del campo de visión. El velero quedó sumergido debajo de la barcaza de cargamento.

Tras remover los restos del velero y a la barcaza del lugar de la colisión, la Guardia Costera con base en Miami Beach avanza en la investigación que buscará determinar qué embarcación tenía prioridad de paso en el momento del impacto, eje central de las pesquisas, de acuerdo a las reglas de navegación en la zona.

Además, la agencia, que tiene responsabilidad en el control de esa zona de acceso restringido por no estar en mar abierto, le realizó una prueba de alcohol y tóxicos al capitán del remolcador y anticipó que investigará si la tripulación tenía las licencias adecuadas para navegar.

La barcaza propulsada por el remolcador, luego de impactar contra el velero en el que iba Mila Yankelevich junto a cuatro niñas y una instructora. AP

Además de Mila -hija del productor Tomás Yankelevich y de la actriz Sofía Reca-, la otra fallecida en el accidente fue Erin Ko, una niña chilena de 13 años, de padres de origen surcoreano. Ambas fueron declaradas muertas tras ser trasladadas al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, en Miami.

Otras dos niñas, de 8 y 11 años, siguen internadas en estado grave, y se espera que el hospital brinde nueva información sobre su estado. La instructora, de 19 años, y otra niña de 12 años están fuera de peligro y no fue necesario hospitalizarlas. Las autoridades no revelaron sus identidades por tratarse de un caso sensible.

“Los remolcadores para ese tipo de barcazas-grúa que se utilizan para construir diques y muelles tienen muy poca potencia. Se mueven muy lentamente y es muy difícil detenerlas”, señaló el capitán Johnathan Nitkin, de Biscayne Bay Pilots, en el puerto de Miami.

“No sé qué tipo de visibilidad tenía desde la timonera. Supongo que muy poca, como suele ser habitual. Por eso suelen tener a un miembro de la tripulación en la proa de la barcaza, muy adelante, no en el remolcador. Así pueden vigilar”, añadió Nitkin, miembro desde hace mucho tiempo del Miami Yacht Club, organizador del campamento de verano del que participaban Mila Yankelevich y las otras cuatro niñas.

Mila Yankelevich, hija de Tomás y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Instagram.com/bycrismorena

“El club lleva décadas, incluso antes de que se pusiera de moda, asegurándose de que toda la comunidad en general pueda participar y aprender a navegar”, dijo Nitkin, cuyos tres hijos crecieron yendo al mismo campamento de vela. “Les da a los niños una gran independencia. No están encerrados en un salón o en un gimnasio y tienen mucha libertad para explorar”, añadió.

El club, ubicado en la isla Watson y fundado en 1927, es reconocido por su tradición en la organización de regatas y su compromiso con la educación náutica en la zona de Miami Beach, tanto recreativa como competitiva, para niños, adolescentes y adultos. Vecinos consultados por LA NACION destacaron su labor para la comunidad, y resaltaron el trabajo que lleva adelante la argentina Florencia Barletta, directora de la Fundación de Vela Juvenil de la institución.

Respecto al momento de la colisión, dos techistas que trabajaban en una casa en la isla Hibiscus, frente al lugar de la tragedia, contaron al diario Miami Herald que vieron el impacto y que intentaron sin éxito alertar a las tripulaciones para evitarlo.

“Gritamos y gritamos, pero estábamos demasiado lejos; no nos iba a escuchar”, dijo William Cruz, que mencionó que veían a un hombre con chaleco de neón en un lateral de la barcaza. “Se dirigían directamente hacia las niñas y para cuando el hombre se dio cuenta, la barcaza ya estaba justo encima de ellos”, agregó.

“Les debemos una respuesta a los familiares y la vamos a encontrar”, había dicho el martes, en una conferencia de prensa, el capitán Frank Florio, comandante de la Guardia Costera en la zona de Miami Beach.

Cris Morena y su exesposo Gustavo Yankelevich, abuelos de Mila, están en Miami desde ayer para acompañar a su hijo Tomás.

La familia Yankelevich mantuvo contacto con las autoridades consulares argentinas en Miami, quienes les ofrecieron asistencia para cualquier eventual trámite, supo LA NACION.

El 28 de septiembre de 2010, la familia había sufrido otra tragedia con la muerte de Romina Yan, hermana de Tomás, cuando tenía 36 años, debido a una descompensación derivada de un aneurisma.