La mujer de 102 años que cumplió un sueño inédito: “Cruzar un puente internacional con sus amigos hacia Estados Unidos”

Cruzar un puente internacional con sus amigos hacia Estados Unidos: ese era el objetivo que Rita Georgeff, una mujer que vive en Canadá, se había propuesto y que finalmente pudo cumplir a los 102 años. Al comenzar el recorrido, la mujer no ocultó su emoción por el logro.

Cómo cumplió Rita Georgeff su sueño de cruzar un puente a los 102 años

Georgeff quería realizar la caminata cuando cumpliera 100 años, pero tuvo que esperar dos años debido a los retrasos relacionados con la apertura del nuevo cruce. “Quería realmente hacer esto”, contó a CTV News.

La salida fue organizada por sus amigos, que habían esperado durante todo ese tiempo para acompañarla. Gail Bondy aseguró: “Llevamos dos años esperando. Estaba planeado, pero se pospuso”.

A pesar de estar acompañada, quiso hacer buena parte del trayecto por sus propios medios. Bondy describió la actitud de su amiga durante el recorrido. “Ella fue increíble. La forma en que avanzaba sin querer ninguna ayuda. ‘Déjenme. Síganme. Estén ahí si dudo’”, relató.

El puente que cruzó la mujer une Estados Unidos con Canadá

El Puente Internacional Gordie Howe conecta Windsor, en Ontario, Canadá, con Detroit, en Michigan. La obra abrió al tránsito vehicular el 27 de julio y su camino de uso múltiple para peatones y ciclistas comenzó a funcionar el 5 de agosto.

El recorrido peatonal tiene 1,5 millas (2,5 kilómetros) y su utilización es gratuita. El primer día, unas 3500 personas utilizaron el camino, de acuerdo con CTV News, que también señaló que otros centenarios planeaban realizar una caminata similar.

Rita Georgeff cumplió a los 102 años su deseo de caminar por el nuevo puente internacional entre Canadá y Estados Unidos Captura YouTube CTV News

Para Rita, la nueva estructura tiene además un significado para su comunidad. “El Puente Internacional Gordie Howe es realmente una hazaña de buena ingeniería”, afirmó.

La protagonista también destacó el efecto que el nuevo recorrido tuvo en su barrio. “A mi edad es difícil bajar hasta Sandwich Street, pero cada vez que lo hago, aprecio cuánto ha hecho el puente Gordie Howe por la ciudad. Es fantástico”, mencionó.

Qué dijo la mujer de 102 años durante el cruce hacia EE.UU.

Georgeff avanzó junto a sus seres queridos y recibió apoyo de otras personas que se encontraban en el recorrido. También hubo momentos en los que tuvo que enfrentarse a la pendiente de la estructura.

La mujer recorrió el Gordie Howe International Bridge el 1° de septiembre, pocos días después de celebrar su cumpleaños 102 Captura YouTube CTV News

La mujer llegó lo suficientemente lejos como para detenerse y mirar hacia arriba los cables del puente antes de emprender el regreso. Para otra de las personas que participó de la caminata, su actitud también fue llamativa.

Jackie Craig, de 70 años, dijo a CTV News: “Ella es una inspiración para nosotros. Tengo 70 años”. El esposo de Craig, Larry, bromeó con la posibilidad de volver a encontrarse con Georgeff en otro cruce futuro.

La caminata también llevó a Georgeff a recordar otra estructura que forma parte de la historia de Windsor y Detroit. La mujer creció en Sandwich Town, donde todavía vive, y recordó lo que vio cuando tenía siete años.

“Tenía 7 años y vivía en la esquina de Peter e Indian Road, y había montones y montones de personas en el puente”, contó al recordar el Ambassador Bridge. Más de nueve décadas después, volvió a contemplar una gran obra de infraestructura que une las dos ciudades, aunque esta vez desde el propio puente.