La mujer detrás de escena que cumple un rol clave en la vida de Adamari López

Desde que Adamari López dejó la conducción del programa Hoy día, se enfoca en pasar más tiempo al lado de su hija, Alaïa. Antes, su ajustada agenda matutina no le permitía estar al tanto de todo, por lo cual, según contó, descansó en el apoyo de personas que la ayudaron durante años a que todo estuviera en orden. Una de ellas es Lillyam Lopera, una mujer que llegó a la familia en 2021 como niñera de Alaïa y se convirtió una figura materna en el hogar.

La hija de Adamari y Toni Costa había tenido antes otra niñera por varios años, Génesis, quien regresó a su natal Colombia para estar con su familia tras tener a su primer hijo. Como reemplazo conocieron a Lopera, quien se adaptó rápidamente a las actividades de la casa y formó un buen conjunto con madre e hija. Curiosamente, antes había sido admiradora de la artista de telenovelas.

Lillyam Lopera y Adamari López en un viaje junto a Alaïa @adamarilopez/Instagram

En la actualidad, las tres son fieles compañeras y hacen de todo juntas. La niñera ha viajado en múltiples ocasiones con la protagonista de Amigas y rivales (2001) a diferentes destinos turísticos, como Italia, los parques de Disney y vacaciones en general.

Lillyam Lopera y Adamari López de vacaciones en la nieve @lillyamlopera/Instagram

Según ha dejado ver la boricua en sus redes sociales, tanto ella como Lopera celebran juntas su cumpleaños, dado que es el mismo día, el 18 de mayo. Esta vez no fue la excepción, ambas postearon diferentes imágenes que evidenciaron que habían pasado la mañana juntas y se felicitaron mutuamente.

Además de ser jefa y empleada, ya tienen una relación más estrecha. La propia Adamari admitió en declaraciones consignadas por Univision que Lilly, tal como la llaman cariñosamente, “se ha convertido en una mamá” para ella y “alguien a quien Alaïa quiere mucho”.

Lillyam Lopera y Adamari López celebraron su cumpleaños juntas @lillyamlopera/Instagram

Un gran apoyo para Adamari López ante la ausencia de su mamá

La madre de la también empresaria falleció en diciembre de 2012, a los 75 años, luego de una batalla incansable contra el cáncer. Tiempo después de que López venciera la misma enfermedad, fue su progenitora quien pasó por el trance de salud hasta que falleció, en Puerto Rico.

Muchas veces Adamari la ha recordado en redes sociales, donde asegura extrañarla de una forma inimaginable: “Te celebro hoy y todos los días por todo lo que me enseñaste, por todo lo lindo que dejaste en mi corazón, por tu alegría y ganas de vivir, porque con tu ejemplo me enseñaste todo lo que soy y me impulsaste a ser aún mejor”, escribió en un posteo.

Adamari López ha posteado varios videos junto a la niñera de su hija @adamarilopez/Instagram

En este contexto, Lopera se volvió un gran apoyo para la familia, especialmente en los momentos en los que la actriz tiene que salir a trabajar o dejar a su hija en casa por cualquier motivo. “Una amiga, ninguna jefa, como una hija, una persona muy especial. Y lo mismo Alaïa... La verdad no me siento trabajando, sino como viviendo con gente mía, en familia”, aseguró la mujer en declaraciones retomadas por el medio Univision.

LA NACION