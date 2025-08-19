La nueva ley de manejo en Carolina del Sur que entrará en vigor el 1° de septiembre y establece nuevas multas

Carolina del Sur aplicará partir del 1° de septiembre de 2025 un cambio profundo en la manera de conducir dentro del estado. Se trata de la ley Hands-Free and Distracted Driving Act, que fue aprobada con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito provocados por la distracción al volante. La norma no se limita a restringir los mensajes de texto, como ocurría hasta ahora, sino que amplía las prohibiciones. Además, establece sanciones económicas y puntos en la licencia de conducir.

Qué establece la nueva ley de “manos libres” en Carolina del Sur

Hasta ahora, en Carolina del Sur estaba prohibido enviar, recibir o leer mensajes de texto mientras se conducía, de acuerdo con el Código SC Sección 56-5-3890. Sin embargo, el nuevo marco legal amplía los alcances.

La ley amplía radicalmente la antigua norma que solo prohibía enviar o leer mensajes de texto, extendiendo la prohibición a sostener o apoyar un teléfono móvil con cualquier parte del cuerpo, así como a mirar videos, jugar o participar en videollamadas Priscilla Du Preez / Unsplash

La Hands-Free and Distracted Driving Act, aprobada en mayo de 2025, entrará en vigor el próximo 1° de septiembre. A partir de esa fecha, los automovilistas no podrán:

Sostener o apoyar un teléfono móvil con cualquier parte del cuerpo.

con cualquier parte del cuerpo. Leer, redactar o transmitir mensajes de texto , correos electrónicos, interacciones en aplicaciones o información de páginas web.

, correos electrónicos, interacciones en aplicaciones o información de páginas web. Mirar videos, películas, transmisiones en vivo, juegos o videollamadas desde el dispositivo.

El único uso permitido será mediante auriculares, dispositivos en la muñeca o sistemas de comando por voz, siempre que no requieran sujetar físicamente el celular. También estarán autorizadas las aplicaciones de navegación y reproducción de audio, con la condición de que el aparato no se manipule con las manos.

Etapa de adaptación y multas previstas por la nueva ley de Carolina del Sur

Durante los primeros 180 días desde la entrada en vigor de la norma, la Policía solo entregará advertencias. La intención es que los conductores tomen conciencia y se adapten al nuevo sistema sin sanciones inmediatas.

Se estableció un período de gracia de 180 días desde la entrada en vigor de la ley, durante el cual la policía solo emitirá advertencias y no multas, con el fin de que los conductores se adapten a la nueva normativa Pexels/Kindel Media

Cumplido ese período, comenzarán las sanciones económicas:

Primera infracción: multa de 100 dólares.

Segunda infracción y posteriores (dentro de un período de tres años): multa de US$200 y dos puntos en el historial de manejo.

En Carolina del Sur, la acumulación de 12 puntos en la licencia conlleva la suspensión del permiso de conducir, lo que convierte a esta infracción en un riesgo adicional para quienes reincidan.

El problema de las distracciones al conducir en Carolina del Sur

Las notificaciones constantes y el uso de diferentes aplicaciones en los celulares hicieron que cada vez más conductores retiren la vista del camino para interactuar con sus dispositivos. En este contexto, las autoridades estatales advirtieron que cinco segundos de distracción mientras se conduce a 55 mph (90 km/h) equivale a recorrer casi 100 metros con los ojos cerrados. Esa distancia es similar al largo de una cancha de fútbol, lo que grafica el riesgo de un segundo de inatención.

Según las autoridades estatales, solo cinco segundos de distracción al manejar a 55 mph (90 km/h) equivalen a recorrer la longitud de una cancha de fútbol con los ojos cerrados Unsplash

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur señaló que la conducción distraída se encuentra entre las principales causas de choques viales. Solo en este estado, se estimó que cada año más de 20.000 colisiones tuvieron como factor determinante la falta de atención al volante.

A nivel nacional, los números son igual de preocupantes. En 2022, el 8% de los choques fatales en Estados Unidos estuvo vinculado a la distracción, junto al 12% de los accidentes con heridos y el 11% de todos los siniestros reportados por la Policía.

Ese mismo año, 3308 personas murieron y 289.310 resultaron lesionadas en accidentes relacionados con conductores distraídos. Incluso los peatones y ciclistas sufrieron las consecuencias: 621 de ellos fallecieron por incidentes ocasionados por automovilistas que no prestaron atención al camino.