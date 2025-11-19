La polémica de Miss Universo 2025 que provocó la renuncia de uno de sus jueces horas antes de la final

El certamen internacional Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, se enfrenta a un contratiempo: uno de los miembros del jurado abandonó repentinamente su puesto, justo a tres días de la gala del 21 de noviembre. El jurado emitió un comunicado en el que revela sus razones para dejar el certamen; horas más tarde la organización respondió a las acusaciones.

Juez renuncia a Miss Universo 2025 a horas de la final

A solo 72 horas para la gran final de Miss Universo 2025 en Tailandia, la organización sufrió una baja crucial, el juez del concurso, Omar Harfouch se retiró de forma sorpresiva.

Omar Harfouch denuncia fraude en Miss Universo y realizará una demanda legal (Instagram/@omarharfouch)

Omar Harfouch reveló este 18 de noviembre en su cuenta de Instagram la razón detrás de su renuncia.

El pianista alegó que su salida se debe a la falta de transparencia, al señalar que un ‘jurado improvisado’ escogió a 30 finalistas sin el conocimiento ni la presencia de él ni de los otros siete jueces.

En una de las publicaciones, Harfouch aclaró su renuncia a Miss Universo y expuso: “decidí renunciar a mi papel como juez final en Miss Universo 2025, y siento que es importante explicar por qué. Dos días antes de la final, se llevó a cabo una ‘votación secreta’ para preseleccionar a 30 concursantes de los 136”.

Las publicaciones del pianista no dejaron en claro si se trató de una votación para elegir a las finalistas del certamen, lo que despertó algunas dudas sobre el proceso de Miss Universo. Al respecto, la organización señaló en un comunicado que se trataba de una votación para un programa independiente al concurso.

Omar Harfouch aclara las razones detrás de su renuncia a Miss Universo

Omar Harfouch buscará denunciar a la organización de Miss Universo

El ahora exjuez del certamen justificó su renuncia ante sus seguidores al señalar que no podría estar ante el público y legitimar un voto en el que asegura no fue participé. Además, alegó que no podría asumir la responsabilidad sobre un proceso de selección en el que no había participado, y que de lo contrario sería una acción “deshonesta”.

Harfouch declaró en publicaciones recientes que su renuncia al certamen no será la única acción que tome al respecto, ya que aseguró que denunciará a la organización ante la Fiscalía General.

“Deseo informar al público que consulté oficialmente a uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para examinar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización de Miss Universo”, expresó el pianista en sus redes sociales.

Omar Harfouch aseguró que denunciará a la organización de Miss Universo

Entre los temas de la denuncia, Harfouch incluirá incumplimiento de contrato, conflicto de intereses, daños emocionales y daños a la reputación. Y aseguró que debido al tiempo invertido en su participación en el certamen, buscará una indemnización por un trauma emocional y daño a su reputación, debido a que ayudó a componer música original para el certamen.

Miss Universo responde a Omar Harfouch tras su renuncia al certamen

La organización emitió un comunicado donde señala que las acusaciones del juez Omar Harfouch cuentan con algunas inexactitudes con respecto al programa Más allá de la corona y los procesos oficiales de evaluación del 74º concurso de Miss Universo.

Miss Universo emitió un comunicado para explicar la tranparencia del certamen (Instagram/@missuniverse)

Desde Miss Universo aseguran que las declaraciones de Harfouch son erróneas, ya que en ningún momento la organización creó ningún jurado improvisado, debido a que ningún grupo externo está autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas.

“Los protocolos establecidos, son transparentes y supervisados”, señaló la organización en el comunicado compartido en sus redes sociales horas después de las declaraciones de una supuesta preselección de candidatas señalada por Omar Harfouch.

Al respecto del programa, Más allá de la corona, la organización señaló que se trata de una parte del certamen que funciona de forma independiente a la evaluación de las candidatas en Miss Universo, por lo que no es parte del proceso de selección para determinar a las mujeres finalistas.