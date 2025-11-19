Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la gala en vivo desde Estados Unidos

Los anuncios en redes sociales de Miss Universo 2025 han confundido a muchos seguidores al mostrar fechas distintas para la realización del certamen. Sin embargo, el sitio web oficial del concurso aclaró que la gala final se llevará a cabo el 21 de noviembre.

Cuándo es y a qué hora ver la gala de Miss Universo 2025 en Estados Unidos

De acuerdo con el sitio web oficial de Miss Universo, el evento tendrá lugar el 21 de noviembre, con sede en Tailandia, a partir de las 8.00 hs (hora local) .

. Debido a la diferencia horaria entre Tailandia y Estados Unidos, el evento podrá verse el 20 de noviembre a partir de las 19.00 (hora del Este).

Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Tailandia (missuniverse.com)

La edición número 74 del certamen podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de Miss Universo, donde también quedará disponible para su visualización en diferido.

Este año, el concurso genera especial expectativa en Latinoamérica, ya que varias representantes de la región figuran entre las favoritas para alzarse con la corona.

Además, será la primera edición transmitida completamente por plataformas digitales, un cambio que busca acercar el certamen a nuevas audiencias jóvenes y reforzar su mensaje de diversidad, liderazgo femenino y empoderamiento cultural.

Quién es la candidata favorita para ganar Miss Universo 2025

Todas las representantes nacionales ya fueron confirmadas, y la actual reina es la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024. Este año, varios nombres latinos destacan entre las favoritas.

Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue coronada como Miss México 2025 (Instagram/@missuniverse.mexico)

Países latinos con más triunfos en Miss Universo en la historia

El certamen de Miss Universo se creó en 1952, y es considerado el más importante del planeta. A lo largo de la historia, varios países de Latinoamérica lo han ganado, donde la primera candidata hispana en obtener la corona fue la peruana Gladys Zender en 1957.

Vanessa Pulgarín es la colombiana que representará a su país en Miss Universo 2025 (Facebook/Miss Colombia News)

Según Telemundo, el país latino con más reinas de belleza es Venezuela, con siete ganadoras, y ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a triunfos en el certamen.

Puerto Rico se ubica en el segundo lugar con cinco coronas y México ocupa la cuarta posición con tres exreinas de belleza.

Mientras que el país que más ha ganado el concurso de belleza es Estados Unidos, ya que poseen nueve coronas, aunque la primera ganadora del certamen fue una joven finlandesa.