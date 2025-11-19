LA NACION

Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la gala en vivo desde Estados Unidos

Todavía hay confusión entre los televidentes sobre la fecha exacta del evento para verlo en vivo

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, es la actual Miss Universo que entregará la corona a su sucesora el 20 de noviembre de 2025 (Facebook/Miss Universe)
Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, es la actual Miss Universo que entregará la corona a su sucesora el 20 de noviembre de 2025 (Facebook/Miss Universe)

Los anuncios en redes sociales de Miss Universo 2025 han confundido a muchos seguidores al mostrar fechas distintas para la realización del certamen. Sin embargo, el sitio web oficial del concurso aclaró que la gala final se llevará a cabo el 21 de noviembre.

Cuándo es y a qué hora ver la gala de Miss Universo 2025 en Estados Unidos

  • De acuerdo con el sitio web oficial de Miss Universo, el evento tendrá lugar el 21 de noviembre, con sede en Tailandia, a partir de las 8.00 hs (hora local).
  • Debido a la diferencia horaria entre Tailandia y Estados Unidos, el evento podrá verse el 20 de noviembre a partir de las 19.00 (hora del Este).
Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Tailandia (missuniverse.com)
Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Tailandia (missuniverse.com)

La edición número 74 del certamen podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de Miss Universo, donde también quedará disponible para su visualización en diferido.

Este año, el concurso genera especial expectativa en Latinoamérica, ya que varias representantes de la región figuran entre las favoritas para alzarse con la corona.

Además, será la primera edición transmitida completamente por plataformas digitales, un cambio que busca acercar el certamen a nuevas audiencias jóvenes y reforzar su mensaje de diversidad, liderazgo femenino y empoderamiento cultural.

Quién es la candidata favorita para ganar Miss Universo 2025

Todas las representantes nacionales ya fueron confirmadas, y la actual reina es la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024. Este año, varios nombres latinos destacan entre las favoritas.

Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue coronada como Miss México 2025 (Instagram/@missuniverse.mexico)
Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue coronada como Miss México 2025 (Instagram/@missuniverse.mexico)

Países latinos con más triunfos en Miss Universo en la historia

El certamen de Miss Universo se creó en 1952, y es considerado el más importante del planeta. A lo largo de la historia, varios países de Latinoamérica lo han ganado, donde la primera candidata hispana en obtener la corona fue la peruana Gladys Zender en 1957.

Vanessa Pulgarín es la colombiana que representará a su país en Miss Universo 2025 (Facebook/Miss Colombia News)
Vanessa Pulgarín es la colombiana que representará a su país en Miss Universo 2025 (Facebook/Miss Colombia News)

Según Telemundo, el país latino con más reinas de belleza es Venezuela, con siete ganadoras, y ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a triunfos en el certamen.

Puerto Rico se ubica en el segundo lugar con cinco coronas y México ocupa la cuarta posición con tres exreinas de belleza.

Mientras que el país que más ha ganado el concurso de belleza es Estados Unidos, ya que poseen nueve coronas, aunque la primera ganadora del certamen fue una joven finlandesa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Cada vez más inmigrantes trasladan su sueño americano a otras ciudades de EE.UU.
    1

    Abandonan Florida por temor al ICE: cada vez más inmigrantes trasladan su sueño americano a otras ciudades de EE.UU.

  2. Texas refuerza su alianza con el ICE y Abbott lanza una advertencia a los migrantes en la frontera
    2

    Texas refuerza su alianza con el ICE y Greg Abbott lanza una advertencia a los migrantes en la frontera

  3. Cómo avanza la tabla Concacaf para el repechaje y las selecciones que aún podrían llegar al Mundial 2026
    3

    Cómo avanza la tabla Concacaf para el repechaje y las selecciones que aún podrían llegar al Mundial 2026

  4. Miss Universo 2025: quién es Naima Acosta, la candidata de raíces mexicanas que representa a Suiza
    4

    Miss Universo 2025: quién es Naima Acosta, la candidata de origen mexicano que representa a Suiza

Cargando banners ...