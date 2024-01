escuchar

Hace unos días, se cerró el acuerdo entre Erik Spoelstra y los Miami Heat, con una extensión del contrato de ocho años por valor de alrededor de 120 millones de dólares, con el objetivo de que el coach aumente los récords de la franquicia. Este contrato fue denominado como el más grande en la historia de la NBA por un entrenador. Sin embargo, ahora la transacción está envuelta en polémica, porque trascendió que se habría generado, a propósito, después del divorcio de Spoelstra. Su exesposa reaccionó sobre este tema con un fuerte mensaje en redes sociales.

Ante las críticas y señalamientos hacia Nikki Spoelstra sobre la gran fortuna que perdió tras el divorcio y ante el millonario acuerdo, ella publicó un mensaje el 10 de enero, sobre cómo el acoso ha tenido un fuerte impacto en su salud emocional. A través de Instagram, respondió a alguien que le decía: “Way to fumble the bag”, que es una expresión popular que se refiere a “desperdiciar una gran oportunidad”.

El mensaje de Nikki Spoelstra tras las críticas por su divorcio Nikki Spoelstra/Instagram

“Lol. Abordaré este comentario no en lo que se refiere a mis elecciones personales, sino en lo que respecta a un proceso de pensamiento general que creo que mucha gente tiene y con el que me han acosado a lo largo de los años”, comenzó. “Según la burda, ignorante y desinformada sociedad en general, las mujeres no pueden ‘ganar’”.

“Las mujeres no pueden estar genuinamente enamoradas de alguien exitoso. No, fingen y lo hacen por dinero. Y si una mujer elige no estar con un compañero exitoso, aparentemente es una idiota. Y no, no los ignoro. El acoso se cargó, durante años, mi salud emocional y la gente tiene que entender cómo sus palabras pueden afectar a otras personas. No solo a mí, sino a la gente en general. Sean amables”.

Las declaraciones y rumores sobre la supuesta espera de los Heat para cerrar el acuerdo se produjeron casi dos meses luego de que ella, de 36 años, y el entrenador, de 53, finalizaron su divorcio después de siete años casados. Se comprometieron en verano de 2015 y contrajeron nupcias en Miami en 2016.

¿Quién es Erik Spoelstra?

De acuerdo con Associated Press, Spoelstra está en su 16ª temporada como entrenador en jefe en Miami y su 29ª temporada en general con la franquicia. Tenía 24 años cuando llegó y su ascenso fue progresivo, con sus inicios en la sala de video. Ahora tiene 53 años, con tres anillos de campeonato de la NBA. En total, ha llevado a los Heat seis veces a las finales, incluida la temporada pasada.

Erik Spoelstra, entrenador del Heat de Miami, observa desde la línea de banda durante el primer partido de la final de la Conferencia Este ante los Celtics de Boston (archivo)

El entrenador es el segundo actual más longevo de la liga, detrás de Gregg Popovich, de San Antonio. En general, las 725 victorias de Spoelstra lo hacen merecedor del puesto 19 en la historia de la NBA y solo tres entrenadores han ganado más partidos con una franquicia que él con los Heat.

Los entrenadores Erik Spoelstra del Heat de Miami, Tyronn Lue de los Clippers de Los Ángeles, y Steve Kerr de los Warriors de Golden State John Locher - AP

La historia de amor y separación de Nikki y Erik Spoelstra

Spoelstra y Nikki, quien fue bailarina de los Heat y presentadora, confirmaron su ruptura en noviembre pasado, con un comunicado. “Tomamos la difícil, pero amistosa decisión de presentar una demanda conjunta para poner fin a nuestro matrimonio. Ambos estamos agradecidos por nuestra relación y seguimos plenamente comprometidos con la crianza compartida de nuestros hijos y con seguir haciendo de ellos nuestra prioridad”. Tienen tres niños en común: Santiago, de cinco años; Dante, de tres; y Rubi, de un año.