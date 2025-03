La popular cadena de restaurantes mexicanos que se declaró en bancarrota en Estados Unidos

La cadena de restaurantes On The Border Mexican Grill & Cantina, especializada en cocina Tex-Mex, se declaró en bancarrota el pasado 4 de marzo ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Norte de Georgia. La compañía busca vender sus activos a un prestamista afiliado a Pappas Restaurants, tras enfrentar dificultades económicas que han afectado su operatividad y rentabilidad.

On The Border cierra restaurantes tras una crisis financiera

De acuerdo con The Street, OTB Holding LLC, empresa propietaria de On The Border, reportó pasivos financieros entre 10 y 50 millones de dólares, entre los que se incluye una deuda financiada de US$19,6 millones.

Enfrentó problemas de liquidez, inflación y cambios en hábitos de consumo Foto de tripadvisor

La compañía cerró 40 restaurantes no rentables en febrero, lo que redujo su red a 80 establecimientos, de los cuales 60 son operados por la empresa y 20 funcionan bajo franquicia. Los principales acreedores de la empresa son:

Vereit , con una deuda de US$2,9 millones en alquileres impagos.

, con una deuda de en alquileres impagos. Bailey Lauerman and Associates Inc. , con una deuda de US$1,66 millones .

, con una deuda de . The Wasserstrom Co., con una deuda superior a US$766 mil.

Las razones de la quiebra de On The Border

Según The Street, la empresa señaló que su crisis financiera se debió a una combinación de factores. Entre ellos, mencionó problemas de liquidez, el impacto de la inflación y el aumento de los costos operativos. También destacó la escasez de mano de obra y los cambios en los hábitos de consumo como elementos que afectaron su estabilidad.

Planea vender sus activos a un prestamista afiliado a Pappas Restaurants Foto de tripadvisor

Además, señaló que el incremento en los precios de los menús y las ejecuciones de acreedores, junto con los desalojos, contribuyeron a la difícil situación económica que enfrenta.

Jonathan Tibus, director de reestructuración de la compañía, comentó que la crisis se agravó cuando la empresa comenzó a retrasar pagos a proveedores y arrendadores, lo que derivó en la suspensión de suministros y en la pérdida de locales por falta de pago de alquiler.

Para mantener la operación, la empresa solicitó un préstamo DIP (financiamiento deudor en posesión) de US$14 millones a su prestamista puente, compuesto por:

US$7,5 millones en efectivo.

millones en efectivo. US$4 millones en consolidación de deuda previa.

en consolidación de deuda previa. US$2,5 millones adicionales tras aprobación final.

Otras cadenas Tex-Mex en bancarrota

Según el informe de The Street, la crisis de On The Border se suma a otras bancarrotas recientes en la industria de restaurantes Tex-Mex en EE.UU. en 2024:

Tijuana Flats Restaurants , con 123 locales , se acogió al Capítulo 11 en abril, cerró 11 establecimientos y vendió la empresa.

, con , se acogió al Capítulo 11 en abril, cerró y vendió la empresa. Rubio’s Coastal Grill se declaró en quiebra en junio pasado tras la implementación de una nueva ley de salario mínimo en California, lo que obligó al cierre de 48 restaurantes.

¿Qué pasará con On The Border tras la quiebra?

Con la declaración de bancarrota, On The Border planea vender sus activos a Pappas Restaurants, su prestamista puente y potencial comprador. La empresa aún no ha presentado un acuerdo formal de venta, pero busca concretar una transacción que le permita operar bajo una nueva administración. El proceso de subasta y venta de activos dependerá de la aprobación judicial y del interés de posibles inversionistas.

Otras cadenas Tex-Mex también se declararon en bancarrota en el último año Foto de tripadvisor

La historia de la cadena On The Border

Según su sitio oficial, On The Border Mexican Grill & Cantina fue fundada en 1982 en Dallas, Texas, con el objetivo de llevar los sabores de la cocina Tex-Mex a un público más amplio. Su primer local, ubicado en Knox & Travis Street, destacó rápidamente por su oferta de fajitas a la parrilla con leña de mezquite, margaritas y un ambiente festivo.

En 2007, cruzó las fronteras de Estados Unidos y abrió su primer local internacional en Seúl, Corea del Sur. Para 2010, ya contaba con 160 restaurantes que operaban en distintos puntos del país y en el extranjero. Ese mismo año, la empresa matriz, Brinker International, vendió la cadena al fondo de inversión Golden Gate Capital y dio inicio a una nueva etapa.

En 2014, la propiedad pasó a manos de Border Holdings, afiliada a Argonne Capital Group, lo que permitió continuar con la expansión de la marca. Más adelante, en 2020, Utz Group firmó un acuerdo para la fabricación y venta de chips y salsas de la marca en comercios minoristas, para ampliar su presencia más allá de los restaurantes.