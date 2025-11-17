La regla de la TSA que podría arruinar tu viaje: el error de llevar el celular sin batería a un aeropuerto de EE.UU.
Antes de abordar un vuelo es importante tener los lineamientos en cuenta para evitar contratiempos en los filtros de seguridad
- 4 minutos de lectura'
El funcionamiento de los dispositivos electrónicos puede ser un factor determinante durante los controles de seguridad. En los aeropuertos de Estados Unidos incluso existe una regla de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que pocos conocen y que podría complicar un viaje: los agentes pueden pedir que los dispositivos estén encendidos durante la inspección.
Qué dice la TSA sobre los dispositivos electrónicos y celulares
Según detalla la página oficial de la TSA, “los oficiales pueden pedir que encienda su dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos celulares” en los aeropuertos de EE.UU.
Sin embargo, aseguran que el objetivo no es revisar la información privada del usuario, sino verificar que el dispositivo sea funcional y esté en buen estado.
La agencia de control aéreo aclara que los dispositivos que no puedan encenderse podrían no estar permitidos a bordo. Esta medida busca comprobar que los ítems no estén modificados previamente.
Como explica la TSA, encender un aparato demuestra que no lo manipularon previamente con fines ilícitos, como podría ser implantarle materiales explosivos u otros elementos peligrosos.
Qué ocurre si el dispositivo no enciende antes de subir a un avión en EE.UU.
Si un dispositivo está en la lista de artículos permitidos y no enciende cuando un agente lo solicita, la TSA puede aplicar un control secundario con una inspección más exhaustiva del aparato.
En algunos casos, la agencia podría prohibirle al pasajero que lleve el dispositivo en el avión o bien se le podría solicitar una prueba de que no funciona, como un recibo de RMA (prueba oficial de que se está gestionando la reparación, reemplazo o devolución del aparato) u otra documentación relacionada.
Este protocolo aplica también a baterías portátiles y cargadores, que deben transportarse únicamente en el equipaje de mano. La TSA establece que dispositivos como laptops, consolas portátiles, tabletas, ereaders, cámaras y discos duros deben sacarse del bolso para la inspección.
Por el contrario, artículos como ciertas herramientas eléctricas, planchas de cabello, pistolas eléctricas o, de forma conocida, el Samsung Galaxy Note 7, están prohibidos debido a riesgos de seguridad.
Consejos para evitar contratiempos con la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos
Para evitar sorpresas desagradables, la agencia recomienda asegurarse de que todos los dispositivos estén cargados antes de pasar por seguridad aeroportuaria.
Además, conviene revisar las actualizaciones recientes de las normas de la TSA, ya que ajusta periódicamente sus procedimientos. Cumplir este sencillo chequeo adicional puede marcar la diferencia entre un embarque tranquilo y un retraso inesperado que arruine el inicio de un viaje.
Los elementos prohibidos por la TSA en vuelos de Estados Unidos
A través de su web, la TSA destaca todos los elementos prohibidos de transportar en cualquier vuelo de EE.UU. y recomienda revisar bien el equipaje de mano antes de ir al aeropuerto para no caer en infracciones que podrían complicar el viaje.
De acuerdo a la agencia de control, esto es lo que nunca hay que llevar en el equipaje de mano si no quiere que se lo quiten las autoridades:
- Armas de filo grandes o afiladas como hachas, hachones, navajas de doble filo, sables o machetes: no pueden transportarse en equipaje de mano.
- Explosivos o materiales peligrosos: por ejemplo, detonadores, dinamita, proyectiles, gases comprimidos no vacíos, líquidos inflamables.
- Equipamiento que puede emplearse como instrumento contundente o arma improvisada: por ejemplo, bates de béisbol, mazas, ciertas herramientas grandes que no estén permitidas en cabina
- Réplicas realistas de armas o dispositivos que simulan bombas o explosivos: incluso si son inertes, “si parece explosivo, no se permite” en el equipaje de mano o facturado
- Dispositivos electrónicos que no enciendan cuando lo requiera un agente de la TSA: la regla es que “officers may ask you to power up your electronic device, including cell phones. Powerless devices will not be permitted onboard the aircraft”.
