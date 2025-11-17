La regla de la TSA que podría arruinar tu viaje: el error de llevar el celular sin batería a un aeropuerto de EE.UU.

El funcionamiento de los dispositivos electrónicos puede ser un factor determinante durante los controles de seguridad. En los aeropuertos de Estados Unidos incluso existe una regla de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que pocos conocen y que podría complicar un viaje: los agentes pueden pedir que los dispositivos estén encendidos durante la inspección.

Qué dice la TSA sobre los dispositivos electrónicos y celulares

Según detalla la página oficial de la TSA, “los oficiales pueden pedir que encienda su dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos celulares” en los aeropuertos de EE.UU.

La TSA puede solicitarle que encienda su celular antes de abordar Freepic

Sin embargo, aseguran que el objetivo no es revisar la información privada del usuario, sino verificar que el dispositivo sea funcional y esté en buen estado.

La agencia de control aéreo aclara que los dispositivos que no puedan encenderse podrían no estar permitidos a bordo. Esta medida busca comprobar que los ítems no estén modificados previamente.

Como explica la TSA, encender un aparato demuestra que no lo manipularon previamente con fines ilícitos, como podría ser implantarle materiales explosivos u otros elementos peligrosos.

Qué ocurre si el dispositivo no enciende antes de subir a un avión en EE.UU.

Si un dispositivo está en la lista de artículos permitidos y no enciende cuando un agente lo solicita, la TSA puede aplicar un control secundario con una inspección más exhaustiva del aparato.

Los oficiales de la TSA podrían solicitar que se encienda un celular antes de abordar al avión KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

En algunos casos, la agencia podría prohibirle al pasajero que lleve el dispositivo en el avión o bien se le podría solicitar una prueba de que no funciona, como un recibo de RMA (prueba oficial de que se está gestionando la reparación, reemplazo o devolución del aparato) u otra documentación relacionada.

Este protocolo aplica también a baterías portátiles y cargadores, que deben transportarse únicamente en el equipaje de mano. La TSA establece que dispositivos como laptops, consolas portátiles, tabletas, ereaders, cámaras y discos duros deben sacarse del bolso para la inspección.

Por el contrario, artículos como ciertas herramientas eléctricas, planchas de cabello, pistolas eléctricas o, de forma conocida, el Samsung Galaxy Note 7, están prohibidos debido a riesgos de seguridad.

Consejos para evitar contratiempos con la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

Para evitar sorpresas desagradables, la agencia recomienda asegurarse de que todos los dispositivos estén cargados antes de pasar por seguridad aeroportuaria.

Controlar previamente los dispositivos puede asegurar un embarque tranquilo y sin demoras TSA - TSA

Además, conviene revisar las actualizaciones recientes de las normas de la TSA, ya que ajusta periódicamente sus procedimientos. Cumplir este sencillo chequeo adicional puede marcar la diferencia entre un embarque tranquilo y un retraso inesperado que arruine el inicio de un viaje.

Los elementos prohibidos por la TSA en vuelos de Estados Unidos

A través de su web, la TSA destaca todos los elementos prohibidos de transportar en cualquier vuelo de EE.UU. y recomienda revisar bien el equipaje de mano antes de ir al aeropuerto para no caer en infracciones que podrían complicar el viaje.

De acuerdo a la agencia de control, esto es lo que nunca hay que llevar en el equipaje de mano si no quiere que se lo quiten las autoridades: