El nuevo programa de la TSA para vuelos en Estados Unidos: la solución a las largas filas en el aeropuerto

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) lanzó un nuevo programa diseñado para aliviar las largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos. La iniciativa apunta a facilitar el paso por los controles a familias que viajan con niños de hasta 12 años, al tiempo que contribuye a descongestionar otros carriles de seguridad.

En qué consiste el programa Families on the Fly

Families on the Fly (Familias al vuelo) comenzó a funcionar en 11 ubicaciones, y fue creada como una iniciativa para facilitar y hacer menos estresante el paso por los controles de seguridad en los vuelos a familias que viajan con niños de 12 años o menos.

La última iniciativa de la TSA está diseñada para mejorar la hospitalidad de las familias durante la experiencia de control de seguridad en el aeropuerto TSA

Estos nuevos carriles adaptados para las familias pretenden “ayudar a reducir la congestión en otros carriles de seguridad, lo que se traduce en una mayor eficiencia” y ofrecer “una mejor experiencia de viaje para todos los viajeros”, explicaron desde la TSA.

Aeropuertos participantes

En esta primera etapa, Families on the Fly funciona como un programa piloto en 11 aeropuertos seleccionados:

Aeropuerto Internacional de Charleston (Carolina del Sur)

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (Carolina del Norte)

Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye (Honolulu)

Aeropuerto Internacional de Jacksonville (Florida)

Aeropuerto John Wayne, Condado de Orange (Santa Ana, California)

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)

Aeropuerto Internacional Will Rogers de OKC (Oklahoma City, Oklahoma)

Aeropuerto Internacional de Orlando (Florida)

Aeropuerto Internacional T.F. Green de Rhode Island (Rhode Island)

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (Utah)

Aeropuerto Internacional de Tampa (Florida)

¿Cómo identificar un puesto especial de TSA en un aeropuerto?

Para identificar un puesto mejorado, se deberán buscar las señales en los puntos de control en los establecimientos participantes.

El portavoz de la agencia, Adam Stahl, explicó su función: “Creamos una línea dedicada separada para familiares, ofrecemos una cola separada dedicada a atender a familias con niños menores de 12 años”.

TSA busca evitar las largas filas en los aeropuertos de EE.UU. TSA

Estos carriles funcionan en combinación con el programa TSA Cares, que asigna oficiales capacitados para asistir a familias en el proceso de seguridad. Entre las ayudas que ofrecen se incluyen el manejo del equipaje, la organización de pertenencias y la atención a necesidades específicas de los niños.

Checklist de TSA para viajar a Estados Unidos

Además de ofrecer programas para mejorar la experiencia en el aeropuerto, desde su página oficial compartieron una checklist con diferentes pasos a tener en cuenta antes de viajar. La agencia recomendó:

TSA recomendó seguir estos pasos antes de viajar TSA