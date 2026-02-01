La revancha en el Super Bowl: quién ganó la última vez que los Patriots y Seahawks se enfrentaron en la final de la NFL

Después de 11 años, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle volverán a enfrentarse en un Super Bowl, en una revancha del Super Bowl LX, donde los Patriots se impusieron liderados por Tom Brady ante el equipo comandado por Russell Wilson. En esta ocasión, Seattle buscará reivindicarse y evitar que Nueva Inglaterra sume un nuevo título.

Cuándo fue la última vez que Patriots y Seahawks se enfrentaron en un Super Bowl

La última vez que Patriots y Seahawks se midieron en un Super Bowl fue hace 11 años, en el Super Bowl XLIX, disputado el 1 de febrero de 2015. En aquel partido, Seattle —dirigido por Russell Wilson y Pete Carroll— cayó 28-24 ante Nueva Inglaterra.

Hace 11 años se enfrentaron Seahawks y Patriotas en un Super Bowl (X @Seahawks)

En ese encuentro, Tom Brady lanzó cuatro pases de touchdown y lideró una remontada tras estar 10 puntos abajo, para conquistar su cuarto anillo. La jugada decisiva fue la intercepción de Malcolm Butler en la yarda uno, tras un pase de Wilson, que selló la victoria de los Patriots.

Seattle llegó a esa final como favorito, pero los Patriots abrieron el marcador a los 9.47 del segundo cuarto con un pase de Brady a Brandon LaFell. Los Seahawks respondieron antes de la pausa de los dos minutos con un acarreo de Marshawn Lynch para empatar el juego.

Nueva Inglaterra retomó la ventaja antes del descanso con una recepción de 22 yardas de Rob Gronkowski para el 14-7, aunque Chris Matthews igualó el marcador con una atrapada cuando restaban apenas dos segundos.

El tercer cuarto fue para Seattle, que se adelantó 17-14 con un gol de campo de Steven Hauschka y luego tomó ventaja 24-14 con una recepción de Doug Baldwin. En el último cuarto, Danny Amendola acercó a los Patriots y, antes de la pausa de los dos minutos, Julian Edelman anotó el touchdown definitivo para sellar el triunfo.

Patriotas busca su octavo anillo en el Super Bowl LX (X @Patriots)

Cuántas veces han llegado Patriots y Seahawks a un Super Bowl

Los Patriots han disputado el Super Bowl en 11 ocasiones, por lo que el Super Bowl LX marcará su 12.ª aparición en la final de la NFL. Registran seis títulos y cinco derrotas, y su última participación terminó en victoria ante los Rams, hoy Los Angeles Rams, en el Super Bowl LIII.

Para esta edición, Nueva Inglaterra ya no contará con Tom Brady ni con Bill Belichick. El mariscal es Drake Maye y el entrenador en jefe es Mike Vrabel.

Por su parte, Seattle ha llegado al Super Bowl en tres ocasiones, y 2026 será su cuarta aparición, con un balance de una victoria y dos derrotas. Su última caída fue precisamente ante los Patriots en el Super Bowl XLIX, recordado por la decisión de lanzar el balón desde la yarda uno en lugar de entregárselo a Marshawn Lynch, lo que terminó en intercepción.

Seahawks busca reivindicarse ante los Patriotas en el Super Bowl 2026 (X @Seahawks)

Cuándo y dónde será el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, a las 18.30 hs (ET).

El show de medio tiempo, a cargo de Bad Bunny, está previsto tras el segundo cuarto, por lo que se estima que comience entre las 20.00 y 20.30 hs (ET), según el desarrollo del partido.