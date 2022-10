La sedujo su apariencia, pero un aspecto de su personalidad le generó rechazo: “Nunca imaginé algo así”

escuchar

Abneris es una ecuatoriana que vivió una gran decepción en sus citas con un hombre en Miami. Estaba emocionada porque este chico, quien era de origen español, era todo lo que ella había soñado desde siempre. Pensó que finalmente había encontrado el amor y que su romance como dos hispanohablantes en Estados Unidos triunfaría. Sin embargo, esta historia solo ocurrió en su mente, ya que no solo no fue así, sino que también dejó un antecedente de que las salidas románticas pueden terminar mal.

“Era una cosa divina, es modelo y no creí que se iba a fijar en mí”, aseguró la joven a través de un video de TikTok en su cuenta @abnerisbnavids en el que relató toda su travesía. Añadió que en realidad tener una cita con él era como un sueño y que todo comenzó bastante bien, porque había interés de ambos en que eso funcionara, pero poco a poco las ilusiones se rompieron cuando Abneris descubrió que su hombre perfecto era muy “tacaño”.

La primera bandera roja llegó desde el inicio. Él la invitó al centro comercial, únicamente a caminar, por lo que después de bastante tiempo ella comenzó a cansarse y querer beber algo. Se dirigió a una cafetería de Starbucks y le dijo al sujeto que compraría algo de tomar, pero éste se lo impidió porque a su consideración era excesivo.

Salió con un hombre en Miami pero una actitud la desconcertó

“¿Sabes cuánto cuesta una taza de café y en cuánto te la venden? No vale la pena pagar eso”, fue lo que le dijo el hombre. En ese momento ella cedió, pero le resultó muy extraño. Se fue a su casa a tomar agua con la esperanza de que la siguiente ocasión que salieran todo sería diferente, pero no fue así. “Me sacó el cálculo de cuánto costaba la tapa, el vaso, el agua, el café, todo.”

El detalle que terminó con un prospecto

La tiktoker decidió darle varias oportunidades a su cita, porque en realidad le parecía una persona muy atractiva. No obstante, en las próximas dos salidas la actitud del español le rompió por completo las ilusiones y terminó bloqueándolo de todas las redes sociales.

Él la había invitado a comer y ella, emocionada, creyó que irían a uno de los mejores lugares de Miami, pero, en cambio, la llevó a su departamento. La intención era pedir algo de comer para los dos, pero el intento de ordenar fue de más de dos horas y Abneris ya moría de hambre: “Se metió al internet a buscar cupones de descuento para comer solo pizza... Le dije ‘oye sabes qué, déjalo ahí y yo pago. Nunca imaginé algo así’”. Ese día terminó bastante mal y la ecuatoriana lo obligó a que la llevara a su casa.

Salió con un hombre en Miami pero una actitud la desconcertó, parte 2

El sujeto quiso redimirse y al día siguiente le propuso ir a desayunar para disculparse. Esa cuarta salida fue la última. Cuando él la recogió en su casa, le propuso una idea a Abneris que la desconcertó: “Yo creí que me llevaría a un lugar bonito, pero cuando llegamos me dijo: ‘Ahí hay huevo y lechuga en el refrigerador, tú haz el desayuno porque dicen que las latinas cocinan bien’”.

Así fue como su sueño de salir con alguien en Miami se desmoronó y, según su relato, después de las citas fallidas nunca más se reencontraron.

