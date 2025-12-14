La única forma de ver la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua y la hora oficial en EE.UU.

El próximo 19 de diciembre, Jake Paul protagonizará una pelea profesional vs. Anthony Joshua, el excampeón unificado de los pesos pesados. El evento será transmitido en Estados Unidos y en otros países del mundo completamente en vivo.

Cómo ver la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua desde EE.UU.

La pelea entre ambas figuras del pugilismo podrá verse únicamente a través de la plataforma Netflix, incluida en todos los planes de pago.

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán en un combate profesional el próximo 19 de diciembre (Archivo-Instagram/@jakepaul-@anthonyjoshua)

La transmisión en vivo del combate tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre a partir de las 20.00 hs (tiempo del Este de EE.UU.) .

tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre a partir de las . Mientras que las preliminares comenzarán desde las 16.45 hs (tiempo del Este de EE.UU.) y se transmitirán a través de Tudum.

El encuentro entre Jake Paul y Anthony Joshua podrá sintonizarse desde cualquier parte del mundo y se llevará a cabo en el Kaseya Center, de Miami.

De acuerdo con Netflix y Most Valuable Promotions, la cartelera completa del día de la pelea incluye los siguientes enfrentamientos y eventos:

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes, combate de peso superpluma a 6 asaltos

Anderson Silva vs. Tyron Woodley

Combates femeninos de talla internacional

Contendientes mundiales de todas las divisiones de pesos

Serie completa de eventos públicos y gratuitos en Miami

Entrenamiento abierto

Conferencia de prensa

Pesaje oficial

A pesar de que Jake Paul ya tiene diferentes peleas mediáticas acumuladas, el combate en contra de Joshua será el primero que realice de forma profesional, bajo regulaciones completas.

Todo lo que se debe saber sobre la pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua

El enfrentamiento será el más complejo en la historia de la carrera de Jake Paul como boxeador, ya que su oponente ha sido dos veces campeón de peso pesado, de acuerdo con ESPN.

Anthony Joshua tendría una doble ventaja contra Jake Paul, por tamaño y habilidad (Archivo-X/@jakepaul)

Además, Joshua es un rival mucho más pesado que no permite que Paul obtenga una ventaja física para compensar el nivel.

Por lo que es la oportunidad para que el también creador de contenido consiga impresionar a los amantes del boxeo y obtener buenos resultados.

Esta no será una pelea de exhibición, sino que será una pelea sancionada de peso pesado y pactada a ocho asaltos, de tres minutos de duración, y los guantes que usarán los competidores serán el estándar de su categoría.

Los expertos analistas del deporte indican que Jake Paul tiene una desventaja combinada en tamaño y habilidad, ya que además de ser dos veces campeón unificado y medallista de oro olímpico, Anthony Joshua ha pesado entre 229 y 254 libras durante su carrera.

Por su parte, el peso más reciente de Paul fue de 199.4 libras, cuando se enfrentó a Julio César Chávez Jr. y su peso más alto ha sido de poco más de 227 libras.

Quién es Anthony Joshua

Anthony Joshua es hijo de padres nigerianos y nació en la localidad de Watford, al norte de Londres.

Anthony Joshua es un boxeador inglés que obtuvo el campeonato unificado en su categoría cuando tenía 27 años (Archivo-TUDUM)

El famoso obtuvo el campeonato unificado en su categoría y fue nombrado como el monarca de su división cuando solo tenía 27 años de edad.

Hasta el momento, Joshua ha sido dos veces campeón unificado de peso pesado de la OMB, la FIB y la AMB.

La primera vez que obtuvo los títulos fue en marzo de 2018 hasta julio de 2019, en diciembre de ese mismo año recuperó los cinturones por decisión unánime tras vencer a Andy Ruiz Jr., según ESPN.

Además, en 2012 fue medallista olímpico cuando representó a Gran Bretaña en la división de peso superpesado.