¿La victoria de Ucrania en Eurovisión 2022 es merecida? Cuatro expertos analizan el festival

¿Cuál ha sido el nivel general de Eurovisión 2022? ¿Ha sido justa la victoria de Ucrania? ¿Cómo fue la actuación de Chanel? ¿Ha cambiado la implicación de RTVE en la candidatura española? Cuatro expertos en televisión y música relacionados con Eurovisión analizan la final del festival, celebrada el sábado en Turín: José García Luka, codirector de eurovision-spain.com, web especializada de referencia en Eurovisión; Laura Ortiz, periodista especializada en televisión y Eurovisión; Javier Garay, cantante miembro del grupo Mocedades, representante de España en Eurovisión en 1973 con Eres tú, y el grupo Varry Brava, rivales de Chanel en el Benidorm Fest y ahora de gira por España.

1. ¿Cómo valora la actuación de Chanel en la final de Eurovisión?

12/05/2022 La representante española en Eurovisión 2022, Chanel.

José García: Sobresaliente, un espectáculo propio de la Super Bowl americana. La actuación de Chanel ha sido una de las mejores, si no la mejor, de toda la historia de España en Eurovisión. Detrás de su actuación hay mucho trabajo, profesionalidad, dedicación y foco y conocimiento del festival. Una actuación que ha hecho aún más grande el desempeño, las tablas y la dilatada experiencia de Chanel sobre un escenario, convirtiéndole en una de las mejores intérpretes de esta edición.

Laura Ortiz: Chanel ha hecho soñar al público español con una actuación arrolladora, una de las más completas y pulidas de la noche. La gran baza de España era la propia Chanel, una auténtica bestia escénica, que hacía que durante tres minutos te quedaras hipnotizado con todo lo que estaba pasando en el escenario. Parece una actuación que perfectamente podríamos ver en la Super Bowl, digna de una auténtica diva internacional.

“La actuación de Chanel ha sido una de las mejores, si no la mejor, de toda la historia de España en Eurovisión”, añadió José García

Javier Garay: Con la dificultad que conlleva cantar y bailar al mismo tiempo, pienso que estuvo de 10.

Varry Brava: Fue espectacular, superó todas las expectativas y creemos que los cambios favorecieron su imagen como gran cantante.

2 - ¿Qué hizo a Ucrania ganadora? ¿Fue justa su victoria?

J. García: Es justa en cuanto que el televoto de todos los países europeos así lo quiso y la votaron en masa. ¿Ha afectado el contexto sociopolítico, la ola de solidaridad y el factor emocional? Evidentemente. Aun así, Ucrania partía como una de las grandes favoritas para ganar la edición con una propuesta musical, la de la banda de hip hop Kalush Orchestra con el tema Stefania, con identidad propia, genuina y con ese factor diferencial en una competición, clave en Eurovisión.

L. O.: Partiendo de la base de que considero que Ucrania ha llegado a Turín con una muy buena canción y una llamativa puesta en escena, es imposible obviar que han participado en un festival mientras que su país está en guerra. Europa no ha dejado a Ucrania de lado y eso se ha demostrado en el gran televoto que consiguieron. También es relevante mencionar los “estamos con vosotros” que algunos de los portavoces aseveraban mientras les daban los 12 puntos a Ucrania. Con la victoria de Ucrania se abre la veda a que ahora Eurovisión sea sinónimo de política y es el ejemplo perfecto de la vuelta a los orígenes del festival. Eurovisión nació como una forma de unir a la gente y a los pueblos tras la guerra y, con la victoria de Ucrania, se demuestra que todos nos hemos unido, nos hemos solidarizado con ellos.

J. Garay: Todos tenemos claro lo que ocurrió con el televoto. Sin esos “votos de la guerra” que sabíamos que le iban a dar a Ucrania, y viendo que el televoto fue mejor para España que para Reino Unido o Suecia, creo que Chanel tenía muchas papeletas para haber ganado Eurovisión.

V. B.: Las votaciones son algo muy emocional y la canción es una gran canción, es lo más importante.

"Stefania" de Kalush Orchestra - Ganadora Eurovisión 2022

3 - ¿Qué necesita mejorar España para ganar?

J. García: RTVE necesita seguir trabajando y poniéndole tanto empeño como lo ha hecho este año. El camino, con el Benidorm Fest, ya está marcado, y sabemos que funciona. Cuando el trabajo es serio, riguroso, profesional, competitivo e impactante, nos lo reconocen en Europa. Hay que seguir buscando packs completos y competitivos de artista, canción y puesta en escena para que la actuación en Eurovisión sea memorable.

La artista Chanel representaba a España en el festival Eurovisión 2022

L. O.: RTVE ha iniciado el camino hacia el micrófono de cristal gracias a su gran apuesta por el Benidorm Fest. Este cambio de rumbo de la delegación española, el trabajo hecho y la clara apuesta por una de las grandes marcas de la casa, son solo algunas de las claves que harán que de aquí a unos años logremos conseguir la ansiada victoria. No es un camino fácil y todos ellos tienen ahora el reto por delante de superar el nivel del primer Benidorm Fest. Que sigan apostando por canciones actuales y con identidad.

J. Garay: Seguro que algo se puede mejorar para el siguiente año, pero viendo el resultado de este, es difícil opinar sobre mejoras en este momento. El camino es este, un artista completo de acuerdo a lo que la gente quiere ver y oír, con una buena canción y aprovechar todos los medios que pongan los países anfitriones en el escenario.

V. B.: Seguir el ejemplo del Benidorm Fest de este año y que se sigan haciendo grandes preselecciones.

4 - ¿Cuál es su valoración general de Eurovisión 2022 en cuanto al nivel de los participantes y la organización de Italia?

J. García: El nivel musical ha sido más que notable, en una edición marcada por las baladas, pero con representación de diferentes géneros musicales como el hip hop de los ganadores Kalush Orchestra, propuestas más indies y personales como la de la serbia Konstrakta (5ª), latinas como la de Chanel o el folk de los moldavos. En cuanto a la organización, ha sido uno de los peores festivales organizados en la historia reciente de Eurovisión. Fallos de realización durante toda la semana de ensayos; fallos del elemento principal del escenario, un sol cinético, que perjudicó y afectó al trabajo que traían muchas de las delegaciones; dificultades para la cobertura habitual de los medios de comunicación, entre otras cosas.

Los presentadores de Eurovision 2022, Alessandro Cattelan, Laura Pausini y Mika. Eurovisión

L. O.: Ha sido uno de los peores festivales de los últimos años en cuanto a organización. No es entendible que uno de los mayores programas de televisión tuviera fallos de realización, cámaras completamente fuera de su sitio, en una gran final. Los shows han carecido de personalidad y se esperaba que Italia estuviera a la altura y le mostrara al mundo qué son y dónde están. En cuanto a la ciudad, apenas había indicativos de que se celebraba allí el festival y la organización del eurovillage era un sinsentido. En cuanto al nivel en general de Eurovisión 2022, había mucha variedad de estilos musicales que se alejaban de lo comercial y por ello han resultado menos atractivos para el gran público. Además, pasará a la historia por ser el festival que ha estado marcado por la guerra gracias a los continuos mensajes de apoyo de los artistas, así como los intervalos en los que se pedía la paz.

J. Garay: En las eliminatorias, hablando en general, me pareció que había un nivel medio. Las baladas predominaban sobre otros estilos de música, parece como si se hubieran puesto de acuerdo o hubieran espiado a los países que más han ganado Eurovisión, por ejemplo, “si Suecia lleva una balada nosotros también”. A la final llegan los mejores y ha estado al nivel de otros años. En cuanto a la organización de Italia, creo que ha sido espectacular, los medios que han puesto y el humor de los presentadores, que siempre hace más ameno el festival.

V. B.: Nivel muy alto, el top 5 es alucinante y la organización entendemos que han hecho lo mejor que han podido, como siempre.

5 - ¿Ha notado un cambio en la implicación de RTVE en Eurovisión este año? ¿Qué quedaría por mejorar en este aspecto?

J. García: Sin duda. El cambio de RTVE ha sido de 180º grados con la marca Eurovisión, uno de sus programas estrella y más eficientes en cuanto a su coste, y con una preselección bien planteada y trabajada como el Benidorm Fest, que sin duda bien podría convertirse en futuras ediciones en escaparate musical para la industria de nuestro país.

L. O.: Sí, se nota que ha habido un cambio en la delegación. No hay color con respecto a años anteriores. Con el puesto conseguido se demuestra que trabajando en la marca, apostando por canciones que no te dejen indiferente y haciendo los deberes antes de llegar a la sede del festival se pueden conseguir muchos logros. Eva Mora, la jefa de delegación española, y su equipo deben sentirse orgullosos de lo que han comenzado a construir. Eso sí, ahora los ojos están puestos sobre ellos y para el año que viene tienen que ir a mejorar el resultado de este año. No va a ser fácil y por ello no se pueden relajar.

J. Garay: Lo que se ha visto con el Benidorm Fest y a nivel de promoción creo que ha estado bien. Se ha notado un mayor nivel de implicación en cuanto al prefestival y yo creo que se han puesto más medios para apoyar a los candidatos. Quizá lo que ha faltado es que alguien de la organización saliera en los medios para explicar lo que se estaba haciendo y por qué, por lo menos yo no lo he visto.

V. B.: Desde dentro hemos notado mucho cariño, mucho trabajo e implicación y si esta es la tendencia, todo irá bien los próximos años.

El anuncio de Eurovisión 2022

6 - ¿Haría algún cambio en el sistema de selección del representante de España para el próximo año?

J. García: El Benidorm Fest se ha demostrado que funciona como preselección, así que sigamos trabajando en mejorar el formato. La experiencia de la primera edición servirá para introducir mecanismos correctores, por ejemplo, en el sistema de votación e incluir un jurado profesional más diverso, plural y representativo.

L. O.: Ampliaría el número de jurados y especificaría los criterios que estos siguen a la hora de votar y cuándo votan (si estos se formarán una opinión en base a los ensayos o no).

J. Garay: En cuanto a la selección, las personas invitadas como jurado deberían ser siempre músicos, productores, profesores de baile, coreógrafos, etc. Que sean profesionales de acuerdo a lo que se pretende lograr. Para que no se repita la polémica de este año no sé cuál es la solución. Si pones primero la votación del jurado y después la del público, como se hace en Eurovisión, seguro que sale alguien diciendo que eso es influenciar a la gente, y si lo dejas como está dicen que hay tongo. Que lo hagan como quieran, siempre va a haber alguien que proteste.

V. B.: Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero entendemos que ya estarán buscando formas de hacer cada año más potente el Benidorm Fest. Ojalá se consolide como un gran festival y que el formato continúe creciendo año tras año.