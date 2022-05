Narrativo y reflexivo, así es el álbum Mr. Morale & The Big Steppers de Kendrick Lamar

Tuvieron que pasar cinco años de sequía para que el rapero de Compton, Estados Unidos, Kendrick Lamar lanzara el esperado Mr. Morale & The Big Steppers, un álbum doble que está cargado de su esencia con sus letras reflexivas, llenas de metáforas que hacen un recorrido por la historia, que presentan una perspectiva crítica de lo que se vive en las calles, de lo que es real. La fuerza de Lamar ha sido tanta, que sus letras se convirtieron en la banda sonora de un movimiento de denuncia social tan importante como lo es el Black Lives Matter y este viernes presentó su nuevo disco, que también hace un balance entre la crítica y la narración.

Actualmente, ese muchacho de Compton, en los barrios pobres de Los Ángeles, tiene 34 años y es una de las voces más fuertes en el rap, el único galardonado con un premio Pulitzer por sus letras como flechas en DAMN, el disco que publicó en 2017. En el video musical que acompaña su sencillo, “The Heart Part 5″, el rapero se transforma en varias celebridades, como Will Smith, el cantante Kanye West y hasta la leyenda del básquetbol Kobe Bryant, figuras de la comunidad negra que se han visto cuestionadas.

En la carátula del álbum, aparece con una corona de espinas sosteniendo a un niño. La mujer que está en la imagen en segundo plano parecer ser su compañera, Whitney Alford, con un bebé. De acuerdo con la prensa, podría estar anunciando como mensaje oculto el nacimiento de un segundo hijo.

El Premio Pulitzer Kendrick Lamar presenta Mr. Morale & The Big Steppers

La introspección de Kendrick Lamar en Mr. Morale & The Big Steppers

Este quinto álbum de estudio, Mr. Morale and the Big Steppers muestra, como siempre en Lamar, un profundo proceso de introspección: “Espero que encuentres un poco de paz interior en estos tiempos”, inicia el coro del primer título: “United in Grief”, con el que arranca este proceso de meditación sobre los demonios interiores, esas emociones que no se expresan, las luchas familiares y aquellos atajos que resultan trampas de la fama, mientras que, en “Auntie Diaries”, Lamar critica el trato que reciben las personas trans.

Lamar había dado un avance en sus redes sociales @kendricklamar

La actriz Taylour Page participa en el tema “We Cry Together”, que describe una discusión de pareja que sube de tono, donde los ataques personales amenazan con evocar algo que da rabia colectiva, sobre todo por la falta de consideración para las mujeres en la sociedad. Otra intervención conocida es la del vocalista de Portishead, Beth Gibbons, en una canción muy cruda “Mother I Sober”, que da desde el título una idea. Desnuda los traumas de la infancia, los abusos sexuales y remata con un final de liberación. “Muestro mi alma y ahora somos libres”.

En cuanto al proceso creativo que llevó a Mr. Morale & The Big Steppers, Lamar publicó en su sitio web una declaración. Pasó tiempo aislado, escuchando y escribiendo: “El amor, la pérdida y el dolor me sacaron de mi zona de confort. Los destellos de Dios hablan a través de mi música y mi familia”, empezaba su mensaje. “Veo el mundo y reflexiono sobre lo que más importa. La vida en la que mis palabras aterrizarán”.

Lamar tuvo todo un viaje introspectivo en la creación de su nuevo álbum Oklahoma.com

En este disco, además de los mencionados, colabora con Blxst, Amanda Reifer, Sampha, Summer Walker, Ghostface Killah y Kodak Black.