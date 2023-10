escuchar

Dentro de la lista de visas que se pueden solicitar, está la conocida como de estatus No Inmigrante U o Visa U. Con ella, las víctimas de violencia doméstica y las personas que sufrieron crímenes o abuso físico o mental pueden obtener un tipo de protección, mientras que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley realizan las investigaciones o enjuiciamientos de las actividades delictivas. Este estatus tiene una duración de hasta cuatro años y no otorga la ciudadanía estadounidense, pero se puede pedir más adelante si se cumplen los requisitos.

ONU Mujeres calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Un reporte de la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, también indica que en 2021, unas 45.000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares.

La violencia doméstica deja millones de víctimas en el mundo Freepik

La visa U que pueden solicitar las víctimas de violencia

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el Congreso creó la visa de no inmigrante U con la Aprobación de la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia (incluida la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Maltratadas) en octubre del 2000, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

“El estatus No Inmigrante U (Visa U) está reservado para las víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales”, detalla el Uscis.

A su vez, las leyes estadounidenses permiten que extranjeros víctimas de ciertos crímenes y que hayan obtenido el estatus U de no inmigrante se conviertan en residentes permanentes legales. Los familiares elegibles de no inmigrantes U-1 pueden recibir estatus de no inmigrante U-2 (cónyuge), U-3 (hijos), U-4 (padres) o U-5 (hermanos).

Cómo saber si soy elegible a la visa U

Para aplicar a este programa se requiere de cumplir con diferentes características, como:

Ser víctima de un acto criminal cualificado.

Haber sufrido abuso físico o mental sustancial como resultado de haber sido víctima de un acto criminal.

Tener información acerca de la actividad criminal. En caso de ser menor de 16 años o no poder proveer información debido a alguna incapacidad, el padre, tutor, o un representante legal puede poseer, en su nombre, la información relacionada con el crimen.

La persona fue de ayuda, está ayudando, o es probable que ayude a las entidades policiales en la investigación o procesamiento penal del crimen.

Si el crimen ocurrió en los Estados Unidos o violó las leyes de los EE.UU.

Entre las actividades criminales elegibles, están: acecho, agresión con arma, agresión sexual, asesinato, chantaje, contenido sexual abusivo, detención ilegal, explotación sexual, extorsión, fraude en contratación de mano de obra extranjera, homicidio involuntario, incesto, manipulación de testigos, mutilación genital femenina, obstrucción de justicia, prostitución, rapto, secuestro, tortura, trabajo forzado, trata de esclavos, trata humana, violación y violencia doméstica.

La visa especial que pueden solicitar las víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos Freepik

Cómo solicitar la Visa U en Estados Unidos

Una vez comprobada la elegibilidad, se debe seguir con todo el proceso.

Llenar el formulario I-918, Pedido de Estatus de No Inmigrante U.

Llenar el formulario I-918, Suplemento B, Certificación de Estatus de No Inmigrante U. Debe estar firmado por un oficial autorizado que confirma que la persona ha contribuido o probablemente contribuirá en la investigación o procesamiento penal de un caso.

Si existe algún problema de inadmisibilidad , se deberá presentar el Formulario I-192, Solicitud de Permiso Adelantado de Entrada como No Inmigrante.

, se deberá presentar el Formulario I-192, Solicitud de Permiso Adelantado de Entrada como No Inmigrante. Una declaración personal describiendo la actividad criminal de la que fue víctima.

de la que fue víctima. Presentar evidencia que establezca cada uno de los requisitos de elegibilidad.

Todas las solicitudes de estatus de No Inmigrante U y otros formularios relacionados con la petición de visa U deben ser presentadas con el Centro de Servicio de Uscis en Vermont.

¿Hay visas para todos los afectados?

El Uscis dio a conocer que en junio se alcanzó la cantidad máxima reglamentaria del año fiscal 2023 de 10.000 personas que pueden recibir visas de no inmigrante U-1 o el estatus de no inmigrante U-1 por año fiscal. A partir del 1º de octubre de 2023, se reinició la aprobación de pedidos, comenzando con los presentados en o antes del 31 de julio de 2016 y dándole prioridad a los más antiguos.