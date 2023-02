Las claves de Julia Roberts para sentirse sana y en forma

escuchar

A sus 55 años, el de Julia Roberts es un nombre emblemático dentro de la industria de Hollywood. Tras saltar a la fama por su icónico papel en Pretty Woman, de 1990, la superestrella conquistó a sus fans a fuerza de talento, belleza natural y carisma. Ahora, la actriz estadounidense asegura que no le teme a envejecer, como reveló en una entrevista para Vogue, pero que trabaja para mantenerse en forma gracias a sus rutinas de ejercicio y dietas indicadas por especialistas.

Roberts admitió que su secreto está en “aceptar su edad como un proceso natural”. Por eso, a diferencia de otras figuras del espectáculo, no recurre a cirugías plásticas. “Solo hay una alternativa al envejecimiento y, personalmente, prefiero envejecer”, aseguró.

Además de su cuidado personal, la actriz de My Best Friend’s Wedding realiza algunos ejercicios rutinarios para estar en forma y sentirse bien con ella misma.

La rutina de salud de Julia Roberts

La también madre de tres hijos reveló en 2019 que sus prácticas de ejercicios favoritas eran yoga, pilates y pliometría, una rutina que se enfoca en saltos a desnivel, que aprendió con la entrenadora Kathy Kaehler para la comedia America’s Sweethearts.

Julia Roberts asegura que no le tiene miedo a envejecer @juliaroberts/Instagram

“No me encanta el ejercicio, pero me encanta cómo me siento después. Realización, claridad, energía, fuerza, alegría… Todas estas son cosas que me doy a mí misma al hacer ejercicio y puedo sentirlo en todo lo que hago”, expresó.

El programa que sigue consiste en saltos, caminatas y carreras. Por su parte, Kaehler, quien también es autora de un libro sobre la pliometría, detalló que en el caso de la actriz se enfocaron en tonificar su cuerpo. El objetivo se cumplía con tijeras, elevaciones de talón, de piernas, círculos de piernas y giros de rodilla. La revista Elle reveló que estos ejercicios los hacía al menos cuatro veces por semana en sesiones de una hora.

Una buena alimentación es importante

La ganadora del Oscar por su protagónico en Erin Brockovich también subrayó que la alimentación equilibrada y la hidratación eran importantes para mantenerse saludable desde dentro. En la entrevista, expresó que no es fanática de las dietas sin carbohidratos porque adora el pan y el puré de papa.

Julia Roberts es reconocida tanto por su carisma personal como por sus papeles emblemáticos en cine @juliaroberts/Instagram

Roberts trabaja hace años con la nutricionista Carrie Wiatt, quien le recomendó comer al menos 50% de carbohidratos, 25% de proteína y otros 25% de grasas en cada porción de sus comidas del día, que incluyen frutas, verduras y granos. La especialista, que también trabajó con Jennifer Aniston, compartió la siguiente receta como un modelo básico y saludable para alguien que no tiene mayores problemas de salud ni otras restricciones dietarias:

Para el desayuno : granola casera con frutos del bosque de temporada y yogur o un muffin de zanahoria y plátano, acompañado de papaya con un poco de yogur.

: granola casera con frutos del bosque de temporada y yogur o un muffin de zanahoria y plátano, acompañado de papaya con un poco de yogur. Almuerzo : polenta (maíz) de alcachofas al horno.

: polenta (maíz) de alcachofas al horno. Cena: una porción de salmón con ralladura de jengibre y guarnición de quinoa. Además, verduras chinas, o lubina con salsa de porotos negros y espárragos.

