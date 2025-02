Las dos “red flags” que pueden desencadenar una auditoría fiscal del IRS

Este 2025, millones de estadounidenses entregarán sus declaraciones fiscales al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, muchas personas tienen temor de que una simple equivocación o error pueda desencadenar una revisión exhaustiva por parte del organismo. Esto lleva a que varios contribuyentes busquen asesoría y estén atentos a posibles señales que puedan alertar a la agencia.

Los dos motivos por los cuales el IRS puede desencadenar una auditoría fiscal

Existen distintos motivos por los cuales las autoridades inician una auditoria fiscal. Pero una de las principales razones que podría generar esto es el exceso de deducciones en relación con los ingresos, señaló Mark Baran, director gerente de la oficina tributaria nacional de CBIZ, a CNBC News.

Los errores que pueden desencadenar una revisión exhaustiva del IRS Alamy

Según el especialista, el IRS compara las declaraciones de contribuyentes en una situación fiscal similar al utilizar un software que identifica si las deducciones de un individuo se desvían significativamente de las que se reportan como estándar en su categoría. Los montos que superan el promedio podrían despertar la curiosidad de la agencia, especialmente si no están debidamente respaldadas.

Otra señal que indica el especialista que puede alertar al IRS es el redondeo de cifras o la estimación de gastos. Según Baran, aunque este comportamiento podría parecer inofensivo, en realidad la persona se está arriesgando al presentar una declaración que podría ser revisada más de cerca.

“Cuando no se presentan cifras exactas, es como si uno estuviera jugando a la lotería de la auditoría”, afirmó. El riesgo de cometer un error inocente puede ser mucho mayor si no se reporta la información con precisión. Baran enfatizó que quienes tienen registros claros y bien organizados, como recibos y otros documentos de respaldo, tienen menos probabilidades de ser auditados. “El IRS sabe cuándo alguien está preparado y generalmente no persigue a quienes tienen todo en orden”, concluyó el especialista.

Los consejos para presentar la declaración fiscales al IRS Canva

Cuándo es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos 2025 al IRS

El pasado 27 de enero, el IRS dio inicio a la temporada de declaraciones fiscales para el presente año y presentó nuevas herramientas tecnológicas. La fecha límite para que más de 140 millones de contribuyentes estadounidenses presenten sus declaraciones de impuestos individuales es este 15 de abril.

Asimismo, el IRS anticipó que más de la mitad de los declarantes recurrirán a servicios profesionales, por lo que recomienda seleccionar asesores tributarios confiables para prevenir fraudes y asegurar la precisión en las declaraciones. También existen opciones seguras y gratuitas que ayudan a los ciudadanos a realizar su presentación de impuestos ante las autoridades.

La fecha límite para presentar la declaración fiscal al IRS en 2025 Freepik

Alternativas gratuitas para la presentación de impuestos de EE.UU.

Programa de Ayuda Voluntaria Tributaria (VITA/TCE)

Proporciona asesoría fiscal gratuita y está dirigido para:

Familias trabajadoras.

Personas mayores de edad.

Personas con discapacidad.

Contribuyentes con dominio limitado del inglés.

Cuenta con voluntarios certificados por el IRS en comunidades locales.

Military OneSource MilTax

Es un programa del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) que tiene como beneficios:

Una preparación gratuita de declaraciones de impuestos.

Software de presentación electrónica.

Cobertura: declaración federal e impuestos estatales .

. Destinado a militares activos y algunos veteranos.

No tiene restricciones de ingreso.