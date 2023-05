Las frases y los regalos más odiados para el Día de la Madre

escuchar

En Estados Unidos, el Día de la Madre se celebra el 14 de mayo este año. Es una fecha especial que une a las familias para reconocer el trabajo diario y el rol de las mamás. Hay diferentes formas de festejarlo, con alguna comida especial, regalos y felicitaciones. Sin embargo, también se debe tener cuidado, dado que no todas las madres disfrutan de las frases y obsequios frecuentes.

Jen Zamzow, profesora adjunta de ética sanitaria en la Concordia University Irvine, escritora y madre de dos niños, compartió en CNBC cuáles son algunos de los términos más odiados en el Día de la Madre y dio en su lugar la alternativa para que las felicitaciones sean más adecuadas.

Desde su perspectiva, muchas mujeres están cansadas de oír a los demás hablar de todo lo que hacen y de las “alegrías de ser madres” o incluso de cómo son “superheroinas abnegadas”. Zamzow alega que lo que realmente se desea escuchar es que no están solas. Por lo tanto, plantea que para cuidar niños se necesita de una sociedad con la infraestructura necesaria para este fin. “Así que este año me gustaría que más gente dijera a las madres: “Te cubrimos las espaldas. ¿Cómo podemos ayudar?”.

Los peores regalos para el Día de la Madre

Además de las frases cliché, también hay algunos regalos que podrían dar una idea equivocada y perpetuar un rol con el que muchas madres no se sienten identificadas: el de amas de casa. En ese sentido, en una recopilación de diferentes foros en internet, varias mujeres hablaron sobre su “peor regalo” y coincidieron en elementos comunes: no les gustan aquellos obsequios que no están pensados para ellas, sino que están destinados para alguien más de la familia o para que pasen más tiempo en las labores del hogar. El medio Brit + Co hizo una recopilación:

Los equipos de ejercicio como regalo podrían hacer que algunas mamás se sientan heridas Unsplash

“Un Wii Fit 12 días después de tener a mi bebé. Ya pasaron nueve años y todavía estoy amargada por eso”, comentó una madre de Rochester, Nueva York. “Líquido del limpiaparabrisas, que tuve que poner yo misma”, contó una mujer que vive en El Paso, Texas. “Una pileta llena de platos”, agregó otra. A ellas se sumaron: “Me regalaron dulces, porque me encanta, y luego [mi esposo] dejó que los niños se lo comieran cuando salí esa noche”; “Mi padre le regaló una vez a mi mamá un perro de caza, pero ella no caza. Fue otro clavo en el ataúd de su matrimonio”. En otros foros, diferentes madres estuvieron de acuerdo con que los electrodomésticos, si bien son un regalo muy popular en este día, no son un presente pensado en ellas.

En la actualidad, con la tecnología en su esplendor, hay menos margen de error. Para no equivocarse, la inteligencia artificial del ChatGPT también tiene una lista de las tres peores opciones de regalo para este Día de la Madre. Entre ellas se encuentran:

Accesorios de limpieza

Muchas personas regalan artículos de limpieza. Sin embargo, la inteligencia artificial insta a replantearse las posibilidades dado que, afirma, podría parecer que se le da a la madre una razón para hacer las tareas domésticas y que solo se le valora por eso.

Regalar electrodomésticos podría enviar el mensaje equivocado en este Día de la Madre Unsplash

Equipo de ejercicio

“Ten cuidado”, advierte el ChatGPT. Este regalo podría encantarles a algunas mujeres, pero hay otras que podrían interpretar que sus hijos o esposo quieren que cambie de cuerpo.

Libros de autoayuda

Muchas madres aman los libros y los consideran un excelente regalo en su día, pero siempre es bueno asegurarse de que sea una lectura de su preferencia, para no dar mensajes equivocados Unsplash

“Regalar libros de autoayuda puede sugerir involuntariamente que crees que el destinatario necesita mejorarse a sí mismo”, agrega la IA.

LA NACION