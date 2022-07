Dos lobos marinos ahuyentaron a los turistas en una playa de San Diego: la curiosa explicación detrás

Un video casi de película instaló un nuevo miedo en varios fanáticos del mar. En las imágenes, decenas de bañistas de San Diego corrían escapándose de dos leones marinos que con cada vez mayor velocidad los sacaban de la playa en la bahía de La Jolla, una zona popular para ver a estos animales, que suelen descansar en las rocas en todo su esplendor. Al parecer, estos dos mamíferos tenían mucha energía y le dieron un susto a los visitantes que tardarán en olvidar.

La grabación se volvió un recordatorio de la importancia de respetar los espacios de los animales. En esta ocasión, el clip mostró cómo los bañistas, motivados por la curiosidad, se acercaban a los leones marinos que estaban en un área restringida cerca de las rocas de la playa. El contacto fue percibido por los animales, que empezaron la carrera para ahuyentar a los visitantes y lo lograron, ya que estos corrieron despavoridamente.

Los leones marinos ahuyentaron a los visitantes de una playa en San Diego

Una vez que los dos leones marinos lograron liberar su espacio, se abrieron paso en el agua y llegó el turno de los nadadores de poner en práctica sus maniobras evasivas. De acuerdo con el reporte de NBC, “en la playa hay muchos letreros que les recuerdan a las personas que deben alejarse. Sin embargo, éstas deciden ignorarlos”.

La Jolla es un lugar popular para avistar leones marinos Trip Advisor

Una playa en la que los leones marinos descansan

La Jolla Cove, el sitio en el que ocurrió la carrera, está abierto para los bañistas y aventureros. Sin embargo, desde el año pasado, las autoridades de San Diego aprobaron que se cierre desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre para no molestar a los animales en la temporada de cría. Esta medida no es para todo el lugar, abarca desde La Jolla Point, hacia el noreste que colinda con el parque Ellen Browning Scripps.

La explicación tras la carrera de los leones marinos

La Jolla es un lugar popular para avistar leones marinos

En declaraciones citadas por The San Diego Union-Tribune, el experto en leones marinos Eric Otjen, de Seaworld San Diego, dijo que ese comportamiento fue normal por la época del año en la que los machos se pelean.

En realidad, de acuerdo con el especialista, uno de los machos corría porque el otro lo estaba persiguiendo, en una lucha por las hembras. Esto lo sabe porque ambos leones marinos pudieron atacar directamente a las personas, pero decidieron seguir de largo. Además, no se trataría de algo nuevo. “Tiene nadadores a su alrededor cuando sale, pero no le molesta. En realidad, de lo que se trata toda esta situación es de su derecho a aparearse”, explicó Otjen. También calificó que la razón por la que esta grabación se hizo tan viral, hasta superar las más de diez millones de vistas en TikTok, es porque todo el mundo corre despavorido, casi como “si Godzilla los estuviera persiguiendo”.

No obstante, Otjen cree que ante una situación como esta no hay otra cosa mejor que hacer. “No quieres quedar atrapado en el fuego cruzado (...) Incluso si no muerden, no es una gran sensación que te pasen encima como 90 y 135 kilos”, agregó.

Las medidas ante la cercanía con los leones marinos

Aunque los tours para conocerlos son comunes, hay ciertas medidas que no se pueden dejar a un lado. De acuerdo con las directrices de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, las personas deben respetar una distancia de al menos 15 metros de los leones marinos, focas y otras especies que se encuentren protegidas bajo la Ley de la Protección de Mamíferos Marinos.