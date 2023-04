Las largas demoras para tramitar la visa se convierten en un golpe para el turismo en EE.UU.

escuchar

NUEVA YORK.- Todos los casamientos conllevan un aluvión de preparativos de última hora, pero Sunil Dhar tiene una tarea poco habitual en su lista de pendientes cuando su hijo menor se case el próximo mes de junio: asegurarse de que todo el mundo esté en el país correcto.

Los Dhar son de la bahía de San Francisco. Pero la boda se celebrará a casi 1000 kilómetros al norte, en Blaine, Washington, cerca del Arco de la Paz, un monumento situado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá con un parque que se extiende por ambos países. El parque se considera una zona neutral, donde las personas de ambos países pueden mezclarse sin pasar por los controles de inmigración.

Es la única manera de que los padres de la novia, que viven en Delhi, puedan asistir. Necesitarían visas de turista para entrar en Estados Unidos, y el tiempo de espera en la India para solicitarlas es de casi un año.

Así que la boda se celebrará en la mitad sur del parque de Washington, en un salón llamado American Kitchen. Los padres de la novia y otros familiares, que ya tienen visa canadiense, entrarán en el parque por la parte norte, en Columbia Británica. El estacionamiento del lado estadounidense es lo más al sur que pueden llegar sin tener que mostrar documentos de identidad y de inmigración.

Dhar, de 65 años, dijo que no quería que se repitieran las ausencias relacionadas con los visados durante la boda de su hijo mayor el año pasado en la zona de la bahía, especialmente cuando se trata de la familia de su futura nuera.

“Es un recuerdo que dura toda la vida”, señaló Dhar. “Y no me gustaría que ella no tuviera a sus padres allí en su casamiento”.

Embajada de EE.UU. en Nueva Delhi

No es sólo la India. Viajeros de todo el mundo se enfrentan a largos tiempos de espera para solicitar visas de visitante a Estados Unidos. Los solicitantes de Brasil y México deben esperar más de un año. En Colombia, la espera se prolonga hasta 2025.

Los retrasos están afectando emocionalmente a las familias. Muchos inmigrantes no saben cuándo podrán ver a sus padres ancianos. Las celebraciones se han pospuesto porque los seres queridos no pueden venir a Estados Unidos.

Todavía luchando por ponerse al día

Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar a más de 100 países sin visa. Pero miles de millones de personas de todo el mundo que no son ciudadanos de uno de los 40 países del programa estadounidense de exención de visado deben solicitarlo antes de poder visitar Estados Unidos.

Este documento, denominado visa B1/B2, suele concederse para viajes personales o de negocios, y normalmente requiere una cita en persona en una embajada o consulado estadounidense para presentar fotografías digitales y huellas dactilares, y ser entrevistado. En esta entrevista, los solicitantes deben demostrar que tienen fuertes lazos y la intención de regresar a sus países de origen y que tienen razones legítimas para ir a Estados Unidos. En este paso es donde se ha formado el cuello de botella.

En 2020, las oficinas consulares estadounidenses de todo el mundo cerraron sus operaciones y dejaron de tramitar solicitudes a medida que se propagaba el coronavirus. Cuando las solicitudes empezaron a llegar de nuevo, los funcionarios se encontraron desbordados.

EE.UU. reabre la frontera terrestre con México.

“Durante los dos años que estuvieron cerradas las oficinas en todo el mundo se creó un enorme retraso”, explicó Annelise Araujo, abogada especializada en inmigración. “Y creo que no tienen recursos suficientes para ponerse al día”.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos, una avalancha similar de solicitudes de pasaportes relacionada con la pandemia ha desbordado los centros de pasaportes, que carecen de personal suficiente, lo que ha provocado retrasos de 10 a 13 semanas en la expedición y renovación de nuevos pasaportes.

El Departamento de Estado declaró que su objetivo era llegar a los niveles de personal prepandémicos en las oficinas de visados en el extranjero a finales de septiembre.

“Incluso antes de la pandemia, países como Brasil, Colombia, México y la India eran nuestras mayores operaciones en el mundo. Así que hemos aumentado el personal en esos lugares”, informó en una entrevista Julie M. Stufft, subsecretaria adjunta de servicios de visado. “El año pasado expedimos más visados turísticos en lugares como México y Brasil que antes de la pandemia. Este año ocurrirá lo mismo con la India”.

Nuestro más sincero agradecimiento a los colegas que han venido desde diferentes países a procesar visas y ayudarnos a disminuir los tiempos de espera.



Sus contribuciones son invaluables. ¡Avanzamos! 🙌 pic.twitter.com/YYVaR8QaxX — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) April 5, 2023

Stufft dijo que el departamento también pondría en marcha un programa piloto este otoño boreal para permitir ciertas renovaciones de visados de trabajo dentro de Estados Unidos, permitiendo a algunos solicitantes evitar la larga y costosa necesidad de salir del país para volver a solicitarlos. Este programa, destacó, ayudará a reducir la carga de trabajo de los funcionarios encargados de los visados en el extranjero: “Podemos sacarles ese trabajo de encima para que puedan atender a más solicitantes B1/B2 por primera vez”.

El Departamento también ha eximido del requisito de entrevista a quienes hayan obtenido una visa en los dos últimos años, una solución que, según Stufft, es la “preferida para mitigar los tiempos de espera”.

Todos los demás solicitantes siguen necesitando una entrevista.

Un cartel de “No pasar”

Mientras que los viajes nacionales empiezan a volver a los niveles prepandémicos, el número de visitantes internacionales sigue rezagado. Las llegadas internacionales a Estados Unidos en 2022 fueron casi un 40% menos con respecto a los niveles prepandémicos, según datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo.

Brasil, India, México y Colombia –donde los solicitantes están experimentando actualmente los peores retrasos– se encuentran entre las principales fuentes de visitantes internacionales a Estados Unidos, según los datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo. Se otorgaron más de 2,4 millones de visas de turista a ciudadanos de estas cuatro naciones en el año fiscal 2019.

Los visitantes internacionales aportaron 239.000 millones de dólares a la economía de viajes de Estados Unidos antes de la pandemia. Esto se redujo a 83.000 millones de dólares en 2021, según los últimos datos disponibles. La industria de viajes está presionando a la administración para que haga más por el retraso.

Los visitantes internacionales aportaron 239.000 millones de dólares a la economía de viajes de Estados Unidos antes de la pandemia

“Tenemos gente que quiere venir a gastar su dinero aquí y básicamente les estamos poniendo delante un cartel de ‘No pasar’. Básicamente estamos diciendo que Estados Unidos está cerrado a estos viajeros. Y eso es extraordinariamente perjudicial”, dijo Geoff Freeman, director de la Asociación de Viajes de EE.UU., un grupo comercial.

El Congreso también se ha implicado. Un grupo bipartidista de seis senadores escribió una carta en febrero a la Oficina de Asuntos Consulares, pidiéndole que abordara el problema de los retrasos en los visados.

“Aunque más visitantes de todo el país están llegando a Nevada y ayudando a nuestro sector turístico a recuperarse, las cifras de visitantes internacionales siguen estando por debajo de los niveles anteriores al Covid. Tenemos más trabajo que hacer para atraer de nuevo a los turistas internacionales”, dijo la senadora demócrata Jacky Rosen, que preside el subcomité de turismo del Senado y fue una de las legisladoras que firmaron la carta.

Por Saurabh Datar

The New York Times

The New York Times