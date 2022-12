Escuchó que alguien pedía ayuda en medio de la tormenta de nieve y le salvó la vida con un gesto

escuchar

La tormenta invernal Elliot es un tema de conversación constante en los últimos días. Sobre todo porque las emotivas historias y las alarmantes cifras no dejan de surgir. En todo el territorio de Estados Unidos el mal clima cobró ya la vida de casi 60 personas, aunque si no fuese por los buenos actos de algunos ciudadanos la estadística podría ser mayor. En esta ocasión, la protagonista de la historia es una mujer de Buffalo que, con determinación y valentía, le salvó la vida a un hombre identificado como Joe White.

Mientras los efectos del viento polar se dejaban sentir sobre su vecindario, Sha’Kyra Aughtry pudo escuchar que en la calle alguien pedía ayuda. A pesar de la escasa visibilidad, finalmente se dio cuenta de que era un hombre de la tercera edad. Así que, sin pensarlo dos veces, se puso en marcha para auxiliarlo.

Aughtry y su novio Trent dejaron la seguridad de su hogar y salieron rápidamente a ayudar al señor. Lograron sacarlo de la nieve y, con grandes esfuerzos, lo resguardaron en su casa. Fue entonces que comenzó la parte más difícil: encontrar la manera de que recuperara su temperatura corporal para evitar los efectos del frío y el hielo.

La ciudad de Buffalo fue una de las más afectadas por la tormenta de frío del fin de semana. Twitter page of New York Gov. Ka

Ante las complicaciones de los equipos de emergencia para atender las crisis en la zona, la mujer rescatista tuvo que usar lo que tenía a la mano para sopesar el malestar del afectado. Utilizó un secador de cabello para derretir el hielo que se había pegado en las manos ampolladas del hombre de 64 años. Luego con un cortador de césped pudo quitarle los anillos que le cortaban la circulación.

Sin experiencia y con el pánico de tener bajo su responsabilidad la vida de otra persona, Aughtry decidió emplear su cuenta de Facebook para contar lo sucedido y pedir ayuda. “Me estoy volviendo loca porque tengo miedo (…) Estoy empezando a ver que su cuerpo cambia demasiado desde el momento en que lo tuve. Su cuerpo ha cambiado rápidamente”, dijo en el video.

“Llamé a la Guardia Nacional. Llamé al 911. Llamé a todos, simplemente me decían que ya estaba en la lista. No quiero estar en una lista (...) Este hombre no va a morir aquí”, relató durante su transmisión en vivo. De inmediato, decenas de usuarios le dieron algunas recomendaciones y aprovecharon para elogiarla por el acto heroico que realizó.

La comunidad de redes sociales se organizó, de tal manera que algunos usuarios acudieron al lugar para ayudar a llevar al hombre al hospital. En un lapso menor a una hora, Sha’Kyra publicó un segundo video para contar que, gracias al esfuerzo de todos, el señor ya estaba de camino al centro médico.

¿Quién es Joe White, el hombre que casi fue víctima mortal de Elliot?

El adulto mayor que se salvó de morir bajo el frío intenso este fin de semana es un trabajador del Teatro North Park desde hace 30 años. Yvonne White, hermana de Joe, explicó a CNN que su hermano salió de su hogar comunitario en la víspera de Navidad con la creencia que ese día tendría que trabajar. Lamentablemente el mal clima hizo que se extraviara.

El teatro North Park hizo un sencillo pero emotivo tributo a la valiente pareja en su marquesina North Park Theatre / Facebook

En las últimas horas, se reportó que la salud de Joe White es estable pero que sigue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos. Por su parte, el teatro North Park comenzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su trabajador a pagar los servicios médicos. Además, al conocer la conmovedora historia, los directivos del recinto rindieron un emotivo tributo a la heroica pareja de Sha’Kyra Aughtry y Trent.

