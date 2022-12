Le tiñó el cabello a su hermana, pero al rato escuchó un grito en el baño y encontró “lo mejor de la historia”

escuchar

Lisa y su hermana hicieron planes para salir de noche e intentaron que todo resultara perfecto. Una de ellas decidió retocar su cabello para lucir espectacular durante la reunión. No querían que se les hiciera tarde, por lo que optaron por utilizar un método para acelerar el proceso de decoloración. Lamentablemente, el resultado no fue el esperado y no tuvieron otro remedio más que reírse de la situación. Todo lo compartieron en TikTok y se volvieron virales.

El video se grabó en 2019, aunque fue hasta ahora que se publicó TikTok desde la cuenta @lisaxmac. Allí, se observó cómo Lisa se acercó a la puerta del baño para grabar a su hermana y así revisar cómo le había quedado la cabellera. Sin embargo, en ese momento, se percató de que algo estaba mal. Como no tenía un gorro especial, había usado un remedio que la dejó con la palabra Asda en su cabeza: “Esta fue la vez en que mi hermana se tiñó el cabello en casa antes de salir de noche y se puso una bolsa en su cabeza para teñirlo más rápido, pero el logo se transfirió a su cabeza”, escribió la creadora de contenido dentro del video corto. Al parecer, el peróxido que utilizó para la decoloración no la ayudó y tuvo una extraña reacción.

El video de Lisa y su hermana fue grabado en 2019

El clip se volvió viral rápidamente y obtuvo más de tres millones de reproducciones y miles de reacciones de sus seguidores. Los comentaristas se unieron para agregar cientos de emoticones de risas y para burlarse de la anécdota. Uno de ellos bromeó: “Asda debería pagarte el patrocinio. Lo mejor de la historia”. Otra usuaria admitió haber pasado por un momento similar con el uso de bolsas de plástico: “He hecho lo mismo con una bolsa Tesco”, dijo.

Algunos espectadores se impresionaron por este “fracaso épico” y admitieron que ahora tenían un “nuevo miedo desbloqueado”. A juzgar por todos sus aportes, este método en la cabeza para acelerar el proceso de tinte no es nada novedoso, sino que una gran cantidad de personas lo emplean. Por eso, otros también dijeron que tomarán una bolsa lisa para la próxima.

El gran resultado del tinte y la bolsa

En un segundo video de TikTok, Lisa respondió a algunos de sus seguidores que pidieron ver el resultado en seco. Mostró en cámara lenta cómo había quedado su hermana aquella noche, así como una fotografía de la bolsa que se le impregnó.

Lisa y su hermana utilizaron una bolsa transparente para acelerar el proceso del tinte TikTok/@lisaxmac

Por otro lado, detalló todo quedó solucionado de inmediato. Ambas trabajaron para quitar rápidamente las manchas verdes del cabello y salieron a tiempo hacia su reunión. Además, la tiktoker aclaró que no fue un contenido planeado o inventado, como se lo insinuaron en los comentarios, sino que se trató de un recuerdo de hace años. “Alguien dijo que parece que lo pintamos (a propósito). Puedo garantizar que no lo habríamos encontrado tan divertido si lo hubiéramos pintado, esto fue lo más gracioso. Solo escuché un grito en el baño y tenía que ver qué pasaba”, cerró su historia.

LA NACION