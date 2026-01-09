“Liberty Over Tyranny”: cómo reconocer las monedas que conmemoran el 250.º aniversario de EE.UU.

El 2026 comenzó con un hito para la numismática y la historia estadounidense. En enero, la Casa de Moneda de Estados Unidos puso oficialmente en circulación la pieza conmemorativa del 250.º aniversario de la nación. Esta edición especial, que rinde homenaje la historia del país, no solo destaca por su valor simbólico, sino por una serie de rasgos distintivos en su diseño para identificarla correctamente en el flujo diario de efectivo.

Cómo reconocer la moneda que celebra el 250° aniversario de EE.UU.

La Casa de Moneda presentó los diseños que incluyen las monedas de diez centavos, cuarto de dólar y medio dólar.

“Los diseños de estas monedas históricas representan la historia del camino de Estados Unidos hacia una ‘unión más perfecta’ y celebran los ideales de libertad que definen a Estados Unidos”, declaró Kristie McNally, directora interina de la Casa de Moneda.

Y enfatizó: “Esperamos ofrecer a cada estadounidense la oportunidad de tener en la palma de su mano los 250 años de historia de nuestra nación mientras conectamos a Estados Unidos a través de las monedas”.

El Secretario del Tesoro seleccionó los nuevos diseños, aunque todos pasaron por el comité asesor ciudadano o por la Comisión de Bellas Artes, según NPR.

Para reconocer cada moneda, es necesario identificar las siguientes características:

Níquel

Aunque la moneda de cinco centavos conservará su apariencia tradicional, los coleccionistas deberán prestar atención a un detalle fundamental.

En el anverso seguirá la efigie de Thomas Jefferson y en el reverso la emblemática mansión de Monticello. Sin embargo, esta edición especial se distinguirá por integrar la doble fecha 1776-2026, que marca los 250 años de historia nacional.

Se aprecia a Thomas Jefferson y la mansión de Monticello. La D corresponde a Denver y la P a Filadelfia (Casa de Moneda de Estados Unidos)

Moneda de diez centavos de la libertad emergente

El nuevo diseño del “dime” destaca en su anverso a Lady Liberty con el cabello al viento y un gorro clásico de barras y estrellas, que acompañan la doble fecha 1776-2026.

El reverso muestra un águila en vuelo con flechas en alusión a la Independencia, junto a la potente frase: “Liberty Over Tyranny”.

En esta moneda compaña la doble fecha 1776-2026 (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Cuarto de dólar Pacto del Mayflower

El anverso rinde homenaje al Pacto del Mayflower (1620) con la imagen de dos peregrinos abrazándose, símbolo del acuerdo mutuo que precedió a la Constitución.

Junto a las fechas conmemorativas, el diseño destaca este pacto como el origen del bien común en la nación.

En el reverso, se aprecia al barco Mayflower que navega hacia el oeste, con la inscripción “Mayflower Compact” y el valor de 25 centavos.

En el reverso de la moneda se aprecia al barco Mayflower (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Cuarto de dólar Guerra Revolucionaria

El anverso presenta el busto de George Washington con las fechas conmemorativas, mientras que el reverso honra la resistencia en Valley Forge.

La imagen de un soldado del Ejército Continental simboliza la determinación ante el crudo invierno de 1777 y la lucha por la libertad. Incluye las leyendas “Guerra Revolucionaria” y el valor de 25 centavos.

El anverso de la moneda muestra el busto de George Washington con las fechas conmemorativas (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Cuarto de dólar Declaración de Independencia

El anverso rinde homenaje a Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, mientras que el reverso destaca la Campana de la Libertad.

La imagen muestra su icónica grieta como símbolo de la fragilidad de la nación en sus inicios, acompañada de las fechas conmemorativas y la inscripción “Cuarto de dólar”.

En este ejemplar están presentes Thomas Jefferson y la Campana de la Libertad (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Cuarto de dólar Constitución de los Estados Unidos

El anverso rinde homenaje a James Madison, el “Padre de la Constitución”, mientras que el reverso destaca el Independence Hall de Filadelfia.

El diseño resalta el principio del consentimiento ciudadano con la frase emblemática “Nosotros, el Pueblo”, y conmemora el lugar donde se gestaron los documentos fundacionales del país.

La moneda muestra a James Madison y el Independence Hall de Filadelfia (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Cuarto de dólar Discurso de Gettysburg

El anverso presenta a Abraham Lincoln con una expresión que refleja su determinación por mantener la unión del país durante la Guerra Civil.

El reverso conmemora el Discurso de Gettysburg con la imagen de dos manos entrelazadas, simbolizando la unidad nacional y el compromiso con un “gobierno del pueblo”, acompañado de las fechas 1776-2026.

Esta moneda muestra la figura de Abraham Lincoln y conmemora el Discurso de Gettysburg (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Medio dólar

El anverso destaca a la Estatua de la Libertad junto a las fechas conmemorativas, mientras que el reverso presenta una alegoría de la Libertad pasando la antorcha a las nuevas generaciones.

La moneda de medio dólar ya está en circulación en 2026 (Casa de la Moneda de Estados Unidos)

Incluye la emblemática frase: “El conocimiento es el único guardián de la verdadera libertad”.