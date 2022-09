Lily James reveló el drama que vivió tras interpretar a Pamela Anderson: “Perdí muchos trabajos”

Los actores utilizan diferentes métodos para entrar en el papel y poder darle vida a otras personas a través de la pantalla, cada una con sus propias complejidades. A veces, los rasgos de la personalidad propia se difuminan y se vuelve complicado distinguir la delgada línea entre la realidad y la ficción. Esto le ha ocurrido a varias estrellas de Hollywood y Lily James es uno de los casos más recientes, ya que reveló que perdió muchos trabajos por su interpretación de Pamela Anderson.

La actriz de 33 años le dio vida a la estrella de Baywatch en la serie de Hulu Pam & Tommy, que narra el escándalo de la cinta sexual que sacudió a Pamela y a su entonces marido durante sus tres años de matrimonio.

Lily terminó exhausta, como un “verdadero desastre”, tras no poder quitarse el personaje de encima. La también Cenicienta se sorprendió cuando descubrió que le había hablado a su propia madre sin quitarse la voz de Anderson porque no lograba abandonarla, esto a pesar de que era consciente de que la vida de Pamela y la suya no eran similares.

Lily James en los Film Independent Spirit Awards Alberto E. Rodriguez - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una entrevista para el diario The Mirror, abrió su corazón sobre este proceso, para el que tuvo que usar su máxima paciencia consigo misma, luego de horas que parecían no terminar durante los rodajes. “Tu sistema nervioso está hecho polvo. Me sentí como un verdadero desastre al final”, declaró Lily.

La actriz mostró frente a las cámaras un momento complejo en la vida de Pamela, su relación con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, de 59 años, interpretado por el actor Sebastian Stan, de 40, en la serie.

Pamela y Tommy se casaron en 1995 en México, luego de un noviazgo de solo cuatro días. Tuvieron a sus hijos Brandon, de 25 años, y Dylan, de 24, pero se divorciaron en 1998.

Lily James le dio vida a Pamela Anderson, el papel para el que más se ha tenido que preparar en su carrera Hulu

¿Por qué Lily James no dejaba de ser Pamela?

Para Lily, el no poder separarse de su personaje se debe a diferentes factores, uno de ellos es el contraste entre su propia vida, ya que cuando era Pamela sentía que iba de un lado a otro con su personalidad, así que siguió interpretándola incluso en su vida real, cuado ya no había ninguna cámara.

“La diferencia entre ella y yo era demasiado extrema, así que tuve que quedarme en esta tierra de nadie, como Lily/Pamela, la mayor parte del tiempo. Me metía totalmente en su voz”, expresó.

Esto se convirtió en un problema para ella porque no solo le impactó en su vida cotidiana sino también en el ámbito profesional. En este sentido, reconoció: “Creo que he perdido muchos trabajos porque sigo hablando como Pamela en cualquier audición”.

Pamela Anderson (Lily James) y Tommy Lee (Sebastian Stan) enfrentan a los paparazzis Erin Simkin

Lily tuvo que pasar cuatro horas de maquillaje al día para poder convertirse en la celebridad y logró ser nominada en la categoría de actriz principal en los premios Emmy, pero Amanda Seyfried se llevó la estatuilla por su papel de Elizabeth Holmes en The Dropout.

En declaraciones para Porter, James aseguró que se sintió liberada con Pamela y que jamás había trabajado tanto. “Por supuesto, hubo una transformación física. Poco a poco, nuestro increíble equipo encontró un equilibrio en el que me parecía a Pamela, pero también sentía que podía actuar a través de ella”.

“Nunca había hecho nada con un aspecto tan diferente al mío. Me gustaría seguir en esta línea, porque sentí que había algo muy liberador en ello. Hubo una valentía que vino de eso. Una valentía que surgió de... desaparecer”, cerró para el mismo medio.