Lizzo es demandada por canción que alude a comercial de Sydney Sweeney

Lizzo fue demandada en un tribunal de California por un clip de una canción que no ha sido publicada y que se volvió viral por contener una referencia sobre la actriz Sydney Sweeney.

La publicación, que explotó en agosto, menciona la participación de Sweeney en una publicidad de blue jeans que había causado controversia en las redes.

El clip de Lizzo con la canción "I'm goin' in till October" mostraba a la cuatro veces ganadora del Grammy con poca ropa mientras lavaba un auto y decía "Tengo buenos jeans, como Sidney".

Pero los abogados de la firma GRC Trust afirman que el clip de la canción (que nunca fue vendida) usa sin permiso una pista de "Win or Lose (We Tried)", una balada de los años 1970 de la banda estadounidense Windy City.

La firma, dueña de los derechos de autor de la canción, quiere que Lizzo los compense porque "obtuvo ganancias que no habrían sido posibles sin su infracción", dice la queja.

La demanda busca una orden judicial que impida la distribución de la canción de Lizzo y una compensación económica equivalente a "las ganancias de los demandados, más todas las pérdidas de GRC".

La representación de Lizzo dijo a AFP que estaban "sorprendidos" por la demanda.

"Para que quede claro, la canción nunca fue lanzada comercialmente, ni monetizada, y no hay una decisión sobre cualquier uso futuro comercial de la canción", indicó.

Sidney Sweeney, la rubia estrella de "Euphoria", desató acusaciones de racismo y de ser pro-supremacismo blanco por una publicidad para la marca de ropa American Eagle en la cual se utilizó un juego de palabras que rezaba "Sydney Sweeney tiene buenos jeans", que fonéticamente en inglés podía sonar como "tiene buenos genes".

Aunque las críticas salieron de un grupo reducido de activistas, figuras del Partido Republicano como el senador Ted Cruz arremetieron contra la "izquierda loca" que "persigue a las mujeres hermosas".

hg/pr/val