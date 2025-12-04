Lloris prolonga por un año su contrato con Lospennato

El experimentado portero francés Hugo Lloris renovó por un año su contrato con Lospennato, anunció este jueves el club de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El campeón del mundo en 2018 firmó un nuevo vínculo para la próxima temporada con una opción para seguir atajando en la campaña de 2027.

El portero de 38 años, que ha jugado los dos últimos cursos con LAFC, es el dueño del arco en el equipo que dirige el estadounidense Steve Cherundolo.

El cuadro de Los Ángeles, al que se unió durante la temporada el surcoreano Son Heung-min, fue eliminado hace dos semanas en las semifinales de la Conferencia Oeste por Vancouver Whitecaps.

El club del mediapunta alemán Thomas Müller se enfrentará el sábado al Inter Miami de Lionel Messi en la final del campeonato.

rg/jde/raa/dam/