Los Angeles FC rinde tributo a Carlos Vela con un festival de goles

Los Angeles FC rindió homenaje el domingo al mexicano Carlos Vela, el jugador más emblemático de su historia, en una goleada 4-1 frente al Real Salt Lake impulsada por un triplete de Denis Bouanga.

El extremo gabonés, que acumula 22 goles esta temporada, igualó a Lionel Messi (Inter Miami) en lo alto de la lista de artilleros de la liga norteamericana (MLS).

El otro tanto de Los Angeles FC (LAFC) fue obra del surcoreano Son Heung-min, el nuevo rostro de una joven franquicia por la que ya han pasado figuras de calibre mundial como Gareth Bale, Giorgio Chiellini o el propio Vela.

Son, exestrella del Tottenham, está teniendo un impacto inmediato en la MLS y suma cinco goles en sus últimos tres partidos.

Los tantos de Bouanga y Son dieron la vuelta al gol inicial del Salt Lake, obra del colombiano Brayan Vera con un trallazo desde fuera del área en el minuto 14.

Antes de que rodara el balón, Son y el resto de integrantes del LAFC saludaron al excapitán Carlos Vela, quien recibió tributo del BMO Stadium por su trayectoria como líder del equipo.

El exdelantero del Tri, de 36 años, colgó las botas al final de 2024 después de siete campañas en las que lideró al LAFC al título de la MLS de 2022 y al subcampeonato en 2023.

Vela, el primer fichaje de la historia de la franquicia en 2018, fue el máximo goleador de la MLS y el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2019, en la que anotó 34 goles en 31 partidos.

Los 22.000 espectadores ovacionaron de pie al mexicano cuando apareció sobre el césped junto a su esposa y sus dos hijos, antes de que se revelara una placa que permanecerá en el estadio en honor al delantero con su número 10.

"Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo de estos años. Los Ángeles es nuestra casa y estaremos aquí con ustedes siempre", les agradeció el expunta del Arsenal y Real Sociedad.

