Los Angeles: quiso hacer una temeraria maniobra con su Tesla, lo destrozó y ahora lo busca la Policía

Como si de tratara de una escena de alguna de las entregas de Rápido y Furioso, una persona a bordo de un Tesla condujo por una calle con pendiente en Los Ángeles, Estados Unidos, logró un salto y se elevó en el aire para luego aterrizar y chocar contra unos tachos de basura y dos autos, según consignó Newsweek. La insólita maniobra quedó grabada por varios testigos y luego de compartirla en las redes, se volvió viral. Tras estrellarse, todos los presentes abandonaron el lugar. Ahora la Policía ofrece una recompensa de US$1000 a quien pueda otorgar información acerca del misterioso conductor.

Hasta el momento se manejan varias versiones, y entre ellas la de Alex Choi, un famoso youtuber, quien compartió en su cuenta un video -que ya se acerca a los 2 millones de reproducciones- donde relató los hechos y acompañó escenas del temerario salto.

De acuerdo con su relato, el 20 de marzo por la noche noche él convocó un encuentro de propietarios de autos Tesla, y acordaron dar una vuelta en conjunto por la ciudad. Una de las personas que manejaba un modelo S-BLM de 2018 que era alquilado le dijo que quería replicar la maniobra de otro famosos youtuber eslovaco, llamado David Dobrik.

La persona iba a bordo de un Tesla modelo S-BLM, de 2018 que era alquilado (Crédito: Captura de video Youtube)

Alrededor de las 12, un grupo de jóvenes se reunió con sus autos en Baxter Street y Alvarado Street, una calle en Los Ángeles que es famosa por tener una pendiente muy pronunciada y donde aquellos fanáticos de la velocidad -y de los saltos- improvisan maniobras con frecuencia.

Tanto en el video que difundió Choi como en otros que aparecieron en la redes, se pudo ver el insólito momento en varios ángulos. La filmación inició cuando la persona puso el auto en marcha en su máxima velocidad y subió la pendiente de un modo tal que cuando llegó a la cumbre, el vehículo se despegó del piso y voló por el aire.

En cuestión de segundos aterrizó al otro lado de la pendiente. Sin embargo, no todo salió como esperaba: pero perdió el control de la máquina, se estrelló contra varios tachos de basura y chocó con dos autos que estaban estacionados a un costado de la calle. De acuerdo con el relato de Choi, no solo iban personas a bordo, sino que además había un gato, quien también voló por el aire.

Sin embargo, no todos se sorprendieron con la maniobra y hubo reclamos por parte de uno de los propietarios de los autos chocados. Jordan Hook, dueño de una Subaru, compartió en redes sociales el estado de su vehículo luego del accidente y contó que gastó US$4500 en arreglos. Asimismo, en una cuenta que abrió en GoFundMe para recaudar dinero para reparar su vehículo, el joven, quien además es músico, relató que se despertó sobresaltado la noche del domingo cuando escuchó a través de su ventana el sonido de un golpe muy fuerte fuera de su casa.

Jordan Hook abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar dinero para reparar su auto luego de que un Tesla lo chocara el domingo pasado (Crédito: Captura GoFundMe)

Una vez que salió, se encontró un Tesla destruido y chocado contra la parte trasera de su Subaru. También describió que se trató de una escena muy caótica donde, en medio de los destrozos, muchos buscaban con desesperación sus celulares y luego de tomarlos y llevarse al gato consigo, subieron a otros Tesla y desaparecieron del lugar.

La Policía de Los Ángeles ofreció una recompensa de US$1000 para aquellos que aportaran información acerca de las personas que iban en el Tesla (Crédito: Twitter/@@LAPDHQ)

Hook comentó que se sabía de forma pública quien organizó el encuentro que terminó en un desastre, pero que de acuerdo con la Policía que trabajó esa noche, no investigarán al autor del hecho porque se trató de un daño a la propiedad donde no hubo heridos ni delito. No obstante, luego de que el incidente se volvió viral, anunció que ofrecía US$1000 a cualquiera que pudiera aportar información acerca de las personas que iban en el auto, según consignó Los Angeles Times.

Por otra parte, el joven rechazó la opinión de Choi, quien expresó en el video que el Subaru “no sufrió mayores daños”, y a la par pidió ayuda para recaudar US$20.000 para los gastos de reparación. Hasta el momento, se superó la cifra pautada y uno de donadores que aportó un monto mayor fue precisamente Alex, quien donó US$2000.