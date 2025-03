Los aranceles de Trump empiezan a sentirse en la economía y amenazan con llevar a EE.UU. a una crisis

WASHINGTON.- Mercado de la Raza, la única tienda en Honolulu, Hawai, que vende productos de América Latina, ofrece desde tortillas de maíz, mole, queso fresco y chile habanero hasta tapas de empanada y yerba mate, una puerta a la región en el corazón del Pacífico. Este año, sus dueños, Megahn Chun y Alex Villarino, comenzaron a sentir el impacto del giro político que dio Estados Unidos con el retorno de Donald Trump y su nueva guerra comercial. Algunos de sus proveedores acomodaron sus listas precios de sus productos importados a la nueva realidad, y a recomendarles que aprovechen promociones o se apuren a hacer sus pedidos para evitar futuros aumentos.

“Realmente duele subir estos precios”, dice Chun a LA NACION. “Vendemos pasta La Moderna, hecha en México. Desde que tomamos la tienda, ha estado a un dólar. Y finalmente tuve que subirlo a 1,25. Realmente me dolió. Puede que no parezca mucho, pero queríamos mantener el precio para nuestros clientes. Y no podemos. Así que sí, definitivamente lo estamos sintiendo. Por más que intentemos aferrarnos a ofrecer precios a los que nuestros clientes están acostumbrados, como un servicio a ellos, porque somos la única tienda latina en la isla, simplemente no podemos hacerlo”, explica.

"Impuestos para los ricos" dice el cartel en una marcha este sábado en Foley Square, Nueva York, contra las tarifas y recortes impulsados por el gobierno de Trump. (AP/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - FR171758 AP

Los nuevos aranceles de Trump han empezado a meterse en el día a día de millones de norteamericanos, alterando una economía que anduvo mucho mejor que la del resto de las naciones avanzadas en los últimos años, aun con el azote que provocó el pico inflacionario de la pospandemia, el peor desde los 80. La confianza de los norteamericanos, uno de los termómetros de la salud de la economía, se desplomó este mes en medio de la ofensiva proteccionista y la guerra comercial desatada por los aranceles de Trump.

Los norteamericanos esperan ahora más desempleo y más inflación. Y no parece ser una expectativa errada: hay precios que ya comenzaron a moverse y la gente y los pronósticos de los economistas esperan ahora una mayor inflación, un golpe que, de momento, no parece haber inmutado a Trump, decidido a romper el libreto económico que guio a la economía global durante décadas para escribir uno propio.

“Esto es muy malo para la economía. Es malo para los consumidores, para los negocios, y si no cambiamos el rumbo creo que van a ser tiempos económicos difíciles”, dijo a LA NACION Wayne Winegarden, investigador del Pacific Research Institute, un think tank que promueve la libertad y las políticas a favor del libre mercado. “El mercado accionario ve que este va a ser un ambiente malo para los negocios porque los aranceles van a subir los costos y van a reducir la demanda, así que las ganancias serán exprimidas por dos lados”, agregó.

Donald Trump junto a Elon Musk en la Casa Blanca. (ROBERTO SCHMIDT / AFP) ROBERTO SCHMIDT - AFP

Winegarden dice que los aranceles llevarán a “aumentos generalizados” de precios, justo cuando la inflación, que abonó el regreso de Trump al poder, comenzó a ceder. Para el bolsillo de los consumidores, será un golpe. “Y sentiremos una vez más que la vida se vuelve mucho menos barata. Será difícil para las familias”, prevé.

El investigador dijo además que el impacto total sobre los precios se verá a lo largo de varios meses porque tomará tiempo asimilar los aranceles. Los precios de algunos productos, como las frutas, verduras, la cerveza, el vino o el tequila podrían llegar a moverse más rápido –tal como se ve en el caso del Mercado de la Raza– porque los inventarios rotan a mayor velocidad. Una proyección de Anderson Economic Group ya prevé aumentos de entre 4000 a 10.000 dólares en los vehículos nuevos bajo los nuevos aranceles, y quizá más para los vehículos eléctricos como los Tesla de Elon Musk, asesor todoterreno de Trump.

Una casa en venta en un barrio residencial en Los Ángeles, California Shutterstock

Los aranceles también golpearán otro mercado crítico para la economía: el de bienes raíces. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, según sus siglas en inglés) indicó que aproximadamente el 7% de todos los insumos utilizados en la construcción de viviendas nuevas provienen de un país extranjero, alrededor de 14.000 millones de dólares. Dos materiales esenciales utilizados en la construcción de viviendas nuevas, la madera blanda y el yeso, llegan principalmente desde Canadá y México, los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, y el blanco principal de los aranceles de Trump, junto con China y la Unión Europea (UE). La agrupación proyecta que los nuevos aranceles a Canadá, México y China aumenten el costo de los materiales de construcción en más de 3000 millones de dólares.

Los precios también pueden sufrir por el plan de deportaciones masivas de Trump. Así lo advirtió esta semana el CEO de BlackRock, Larry Fink, uno de los pocos empresarios que se refirió de forma explícita al impacto de las políticas de Trump en la economía en CERAweek, la conferencia que congregó a los principales ejecutivos petroleros del mundo en Houston. Fink dijo que habrá más inflación en el corto plazo por el giro nacionalista de la Casa Blanca, incluida la deportación de inmigrantes indocumentados que trabajan en casas, granjas, obras, restaurantes y otros pequeños negocios.

“Cuando voy a Washington y me hablan sobre estas políticas, les pregunto ¿a qué costo están dispuestos a tolerar eso? Admiten que en el corto plazo habrá inflación más elevada, pero ayudará a generar más oportunidades para crear empleos mejores y más robustos en el mediano plazo”, apuntó.

Manto de incertidumbre

Además de los aranceles en sí, las marchas y contramarchas, las represalias y las amenazas de Trump de redoblar su apuesta ante las represalias ha creado un ambiente de incertidumbre que ha dejado un coletazo adicional. “La creciente incertidumbre en torno a las políticas económicas estadounidenses ha provocado uno de los peores inicios de la historia para las acciones estadounidenses bajo un nuevo presidente, a pesar de los sólidos balances de las empresas y los hogares estadounidenses”, indicó el Instituto Internacional de Finanzas sobre el derrumbe bursátil.

Más del 30% de los ingresos de las empresas que integran el índice S&P 500, el más amplio de Wall Street, provienen del extranjero. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP) CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Más del 30% de los ingresos de las empresas que integran el índice S&P 500, el más amplio de Wall Street, provienen del extranjero, especialmente en los sectores de tecnología, materiales y atención médica, indicó el IIF, con lo cual “la represalia a los aranceles y el creciente boicot a productos estadounidenses podrían afectar aún más las ganancias corporativas y aumentar la volatilidad del mercado”.

Larry Summers, secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton, y uno de los economistas que leyó con mayor precisión el movimiento de la inflación en la pospandemia, advirtió que la primera economía global coquetea con una crisis. “Estoy convencido de que hay casi un 50% de posibilidades de recesión, y tal vez incluso un riesgo mucho mayor, a menos que se modifique el enfoque político actual frente a las amenazas arancelarias”, dijo Summers en X. ¿Su expectativa? Un parate con inflación.

“Los CEO, los consumidores y los mercados están a la espera de un escenario de estanflación”, cerró Summers.

Rafael Mathus Ruiz Por