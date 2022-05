Los chats donde Belinda le hablaba de dinero a Christian Nodal: “¿Crees que me pueda arreglar los dientes?”

Días atrás, la mamá de Belinda generó polémica y abrió nuevamente el debate de los motivos por los que su hija y Christian Nodal habrían terminado su relación. Luego de publicar en sus redes sociales unos videos de la joven en un concierto como invitada de Lola Índigo en Barcelona, España, mostró empatía cuando uno de sus seguidores le dijo “naco” al mexicano. El cantante, quien desde un principio mantuvo el hermetismo acerca de los motivos de la ruptura, rompió el silencio y se pronunció acerca del comentario y acompañó un chat que dejó expuesta a quien alguna vez fue su prometida. “Déjenme en paz”, expresó en parte de su descargo.

Todo comenzó cuando en la publicación de Belinda Schüll en Instagram apareció el comentario: “Beli es lo máximo. Please, que ya no vuelva con el naco de Nodal”. La madre de la también actriz respondió aquel mensaje con varios emojis de aplausos y, de alguna manera, transmitió que estaba de acuerdo con la opinión del usuario de la red social.

Un usuario reaccionó contra Christian Nodal en una publicación de la madre de Belinda

En ese sentido, en otra publicación incluso más reciente y que consistió en una foto sonriente de ella , Schüll escribió: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”. Pese a que nuevamente no mencionó a Nodal, tal pareció que el cantante empezó a enfurecer.

Un usuario en Instagram llamo "naco" a Christian Nodal y la madre de Belinda le respondió con empatía (Crédito: Instagram/@schull.belinda)

Este miércoles, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” envió un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter y claramente dirigido a la madre Belinda. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando”, comenzó el mensaje del cantante.

Más adelante, manifestó que él no las molestaba y que tampoco exigía los créditos “en canciones o en la vida”, y agregó: “Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí”. Es posible que el cantante se refiriera a la mención que la mamá de su ex hizo de sí misma en la primera publicación, donde dijo que recordaba cuando compuso el tema que sonaba junto a Belinda, “La niña de la escuela”, y que además presentó por primera vez en un concierto en el que ella participó como productora.

Otra de las publicaciones de la madre de Belinda, cuyo mensaje parecía estar dirigidas a Christian Nodal (Crédito: Instagram/@schull.belinda)

Sin embargo, el motivo del escándalo no fue solo que Christian se pronunciara al respecto, sino que acompañó su mensaje con la imagen de un presunto chat que tuvo con Belinda, y donde ella le habría pedido dinero, cuando aún eran pareja, para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, se leyó en parte del texto que ella le habría mandado.

Christian Nodal respondió de forma contundente a la madre de Belinda (Crédito: Twitter/@elnodal)

Posteriormente, se observó un mensaje eliminado y, minutos más tarde, la actriz aparentemente se habría molestado con Nodal. “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera”, se pudo leer.

Por último, Belinda habría cerrado el mensaje de la siguiente manera: “Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”. Pese que Nodal recibió críticas por compartir una conversación privada, el cantante no mostró signos de arrepentimiento y la publicación se mantiene en su cuenta de Twitter.