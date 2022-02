La mamá de Belinda publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Christian Nodal

Se mantiene la polémica tras la escandalosa ruptura entre Belinda y Christian Nodal. Diez días después de que se conoció la noticia de la separación, ambos artistas estrenaron temas y de acuerdo con los fanáticos, éstos estarían asociados al desamor y el despecho. Recientemente, la cantante lanzó “Mentiras Cabr...”, y fue en esta oportunidad su madre, Belinda Schüll, quien utilizó las redes sociales para disparar la controversia.

El 19 de febrero, Belinda utilizó su canal oficial de Youtube para publicar el tema, y lo mismo hizo Nodal, quien lanzó su canción apenas un día antes que su exnovia y con el título “Ya no somos ni seremos”. Pese a que la actriz no hizo mayor promoción del sencillo en sus redes sociales, quien sí tomó las riendas fue su madre. Para muchos, la actitud de la mujer se trató de un mensaje que fue más allá del apoyo a su hija y tenía un solo destinatario: su exyerno.

La mamá de Belinda compartió el nuevo demo de su hija (Crédito: Instagram/@brendaschull)

A través de sus historias en Instagram, Schüll compartió el anuncio del tema su hija, donde se vio una foto de Belinda y la palabra “cabr...” con las últimas tres letras escritas de forma invertida. Por otra parte y según consignó Univisión, algunos medios aseguraron que este es un tema que la cantante grabó en 2019 pero que recién salió a la luz hace pocos días.

La historia que publicó la madre de Belinda (Crédito: Instagram/@brendaschull)

“No quiero un ‘man’ que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabr… Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento”, expresa la primera estrofa del tema de Belinda. Nodal, por su parte, también cantó en nombre del desamor con la frase: “Quise mi piel llenarla de tatuajes pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte”.

Cómo se conoció la ruptura de Belinda y Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal terminaron su relación justo antes de llegar al altar. Tras casi dos años de noviazgo y en plenos preparativos de lo que sería una gran boda llena de celebridades, el12 de febrero se confirmó que la pareja tomó la decisión de separarse y hasta el momento no parece haber reconciliación.

Christian Nodal confirmó que se separó de Belinda (Foto: Instagram)

Luego de algunos rumores, finalmente fue el cantante mexicano el encargado quien publicó un comunicado en sus historias de Instagram para referirse al asunto. “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió.

El texto no cayó para nada bien en el entorno de Belinda y, aunque ella no se pronunció públicamente acerca del fin de su noviazgo con Nodal, sí aprovechó el momento para compartir una historia que publicó su madre, en la que pidió respeto por el primer aniversario de la muerte de Juana Moreno, abuela materna de la cantante.