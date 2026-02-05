Los detalles de la muerte de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó este miércoles registros oficiales sobre la muerte de Jeffrey Epstein que contienen fotografías del cuerpo y detalles de la herencia que el hombre firmó poco antes de morir en agosto de 2019. La oficina local del FBI redactó el informe de 23 páginas que analiza el hallazgo del recluso en el Centro Correccional Metropolitano.

¿Qué revelan los informes sobre la muerte de Jeffrey Epstein?

La documentación gubernamental incluye más de 20 fotos del cuerpo del hombre acusado por tráfico sexual y pedofilia. Las imágenes muestran a Jeffrey Epstein sobre una camilla con el torso desnudo y pantalones naranjas de prisionero. Los peritos médicos utilizaron una atadura en la mandíbula para mantener la boca cerrada post mortem y lesiones en el cuello.

Jeffrey Epstein fue acusado de abuso sexual y pedofilia Jon Elswick - AP

Una de las capturas registra el momento en que una persona con guantes quirúrgicos presiona el pecho del detenido, es un intento de reanimación tras el hallazgo del cuerpo inconsciente. Estas fotos forman parte de millones de documentos que el Departamento de Justicia difundió el viernes pasado. El informe oficial de la agencia federal lleva el título de “Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein”, un texto que presenta la marca de “no clasificado” en la totalidad de sus páginas.

Evidencia visual y peritajes médicos del cadáver

Los archivos sin censura que consultó BBC Verify contienen primeros planos del cuello con marcas de lesiones. El informe incluye datos de la autopsia y un análisis psicológico sobre la salud mental del interno. Las fotos tienen fecha del 10 de agosto de 2019 a las 06.49 hora local, 16 minutos después del hallazgo en la celda. El traslado del recluso a un hospital cercano ocurrió a las 06.39 y allí los médicos confirmaron su muerte.

Los intentos de reanimar a Epstein en una camilla del hospital tras su hallazgo en su celda

Tres fotografías presentan notas que sitúan la escena en un hospital y muestran la cabeza del financista y una lesión clara en la zona del cuello. El nombre del detenido aparece en cada registro y, en algunos casos, el texto presenta un error de ortografía y figura como “Jeffery”. El organismo oficial también entregó un informe post mortem de 89 páginas de la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME) que detalla dos fracturas en el cartílago tiroides de la víctima.

Disposiciones del testamento y beneficiarios de la fortuna

El delincuente sexual firmó su última voluntad dos días antes de su fallecimiento. El documento técnico lleva el nombre de “1953 Trust” como referencia a su año de nacimiento, donde destinó su fortuna de aproximadamente 100 millones de dólares a su entonces novia, Karyna Shuliak. El escrito menciona también un diamante de 33 quilates para la mujer. Otras 40 personas aparecen en el archivo como posibles beneficiarias de los bienes del millonario.

Karyna Shuliak, la exnovia y heredera de Epstein

La cronología del FBI abarca desde el arresto por cargos federales el 6 de julio de 2019 hasta el deceso en agosto. El informe menciona que el interno inició un régimen de vigilancia por riesgo de suicidio el 23 de julio de 2019. En esa fecha, el financista acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, de un intento de asesinato.

Un psicólogo entrevistó al detenido al día siguiente del incidente. Epstein aseguró en esa charla que “no tenía ningún interés en suicidarse y que sería una locura quitarse la vida”. El 25 de julio, el hombre ratificó su postura ante el profesional. El informe cita sus palabras: “Demasiado comprometido en pelear mi caso; tengo una vida y quiero volver a vivirla”.

Las fotos que publicó el Departamento de Justicia exhiben el cadáver de Jeffrey Epstein y las lesiones en su cuello tras el deceso en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York U.S. Department of Justice

Cronología del suicidio de Jeffrey Epstein

El director de la prisión emitió directivas específicas para la detención del acusado y aconsejó que el interno no permaneciera solo en su espacio de reclusión. Las órdenes enfatizaron la necesidad de “controles de 30 minutos” y la realización de “rondas sin previo aviso”. El sistema de vigilancia del penal falló de forma crítica durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.

El compañero de celda del financista salió del penal el día anterior al deceso. Los guardias de seguridad omitieron los controles que el protocolo fijó para las 3 y las 5 de la mañana. El sistema de cámaras de la unidad de detención tampoco funcionó durante esa noche y personal de la cárcel descubrió el cadáver durante el control matutino de rutina. El Departamento de Justicia publicó dos versiones del informe del FBI. La variante de 17 páginas omite el reporte del psicólogo y la cronología de los días previos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.