Los diez últimos campeones de la liga de fútbol norteamericana

Los diez últimos campeones de la liga de fútbol norteamericana
A continuación los últimos diez ganadores y los equipos más laureados de la liga de fútbol norteamericana (MLS), que concluyó este sábado su temporada 2025 con el primer triunfo del Inter Miami en una final ganada al Vancouver Whitecaps por 3-1.

2025: Inter Miami

2024: Los Angeles Galaxy

2023: Columbus Crew

2022: Los Angeles FC

2021: New York City FC

2020: Columbus Crew

2019: Seattle Sounders

2018: Atlanta United

2017: Toronto FC

2016: Seattle Sounders

Los equipos con más títulos:

1. Los Angeles Galaxy 6 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014, 2024)

2. DC United 4 (1996, 1997, 1999, 2004)

3. Columbus Crew 3 (2008, 2020, 2023)

4. Seattle Sounders 2 (2016, 2019)

. Houston Dynamo 2 (2006, 2007)

. Sporting Kansas City 2 (2000, 2013)

. San Jose Earthquakes 2 (2001, 2003)

