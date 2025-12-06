Los diez últimos campeones de la liga de fútbol norteamericana
A continuación los últimos diez ganadores y los equipos más laureados de la liga de fútbol norteamericana (MLS), que concluyó este sábado su temporada 2025 con el primer triunfo del Inter Miami en una final ganada al Vancouver Whitecaps por 3-1.
2025: Inter Miami
2024: Los Angeles Galaxy
2023: Columbus Crew
2022: Los Angeles FC
2021: New York City FC
2020: Columbus Crew
2019: Seattle Sounders
2018: Atlanta United
2017: Toronto FC
2016: Seattle Sounders
Los equipos con más títulos:
1. Los Angeles Galaxy 6 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014, 2024)
2. DC United 4 (1996, 1997, 1999, 2004)
3. Columbus Crew 3 (2008, 2020, 2023)
4. Seattle Sounders 2 (2016, 2019)
. Houston Dynamo 2 (2006, 2007)
. Sporting Kansas City 2 (2000, 2013)
. San Jose Earthquakes 2 (2001, 2003)
