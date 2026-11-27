Durante un mes, la mexicana Mildred Juárez se despertaba cada mañana a las 5 para ser la primera en ducharse en el centro de detención de migrantes de Texas en el que estaba internada.

Sus amigos habían pagado su fianza y ella quería verse presentable cuando finalmente la liberaran.

Pero todos los días le decían en el centro que no habían pagado su fianza.

Juárez estaba confundida. Sus amigos le habían enviado US$2600 a una compañía de fianzas llamada Libre Immigration Services (LIS), recomendada por su abogado.

LIS dijo que iniciaría “el proceso de pago de su fianza de inmigración”. Pero llegó el día siguiente, y el siguiente, sin que la liberaran.

Lo que ella no sabía es que LIS era propiedad de un estafador convicto, quien adquirió los activos de otra empresa de fianzas cofundada por dos hombres que también tenían antecedentes por fraude.

La historia

Estos dos hombres habían sido multados con US$811 millones en 2024 por estafar a sus clientes. Su empresa, Libre By Nexus, que en su momento fue la mayor compañía de fianzas de migración de Estados Unidos, aparentemente cerró sus puertas después de que los reguladores federales descubrieran lo que hacía.

Sin embargo, registros públicos y entrevistas de la BBC con clientes y exempleados revelan que una compleja red de operaciones interconectadas continuó, junto con el flujo de dinero, mientras algunos de los migrantes permanecían en centros de detención.

Un juez puede otorgarle a un migrante detenido una liberación temporal mientras se resuelve su caso, previo pago de una fianza Getty Images

Desde que el presidente Donald Trump regresó al poder en 2025 tras prometer una ofensiva contra la inmigración ilegal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó más de 1,2 millones de arrestos y aceleró las deportaciones.

El gobierno ha intentado, sin éxito, ilegalizar la concesión de fianzas a los migrantes indocumentados, pero el drástico aumento de las detenciones ha incrementado la demanda de los servicios de este tipo de empresas para garantizar su liberación temporal, mientras continúan sus procesos judiciales, los cuales pueden durar años.

Las condiciones en estos centros de detención pueden ser precarias. Detenidos, lejos de sus familias y a menudo con miedo a hablar, muchos han experimentado problemas de salud y han padecido trastornos de alimentación o tratamiento médico inadecuado, según defensores de los inmigrantes e informes del gobierno estadounidense.

¿Cómo funciona el sistema de fianzas para migrantes?

En el sistema legal de Estados Unidos, una fianza de inmigración (immigration bond, en inglés) es una cantidad de dinero depositada ante el gobierno para que una persona detenida por las autoridades migratorias pueda quedar en libertad mientras se resuelve su caso.

El acceso al pago de una fianza es determinado por un juez. Su finalidad es garantizar que la persona liberada temporalmente se presente a las audiencias de su proceso migratorio y cumpla con las obligaciones que le fueron impuestas.

Como cualquier otra fianza, el dinero que paga el detenido funciona como una garantía que asegura el cumplimiento de las obligaciones legales.

Debido a que muchos inmigrantes indocumentados no tienen los fondos para pagar las fianzas, existen empresas que les prestan el dinero. Las condiciones de pago varían según cada contrato, aunque habitualmente incluyen el cobro de altas comisiones, intereses y otros cargos.

La Justicia en EE.UU. determina si un inmigrante detenido puede tener derecho al pago de una fianza para quedar en libertad provisoria Getty Images

Libre Immigration Services nunca le devolvió el depósito

En el centro de detención donde Juárez estuvo recluida, ella y otros 100 detenidos dormían en literas dispuestas en filas en una habitación ruidosa.

Las luces permanecían encendidas toda la noche y los guardias los despertaban a todos para pasar lista. Según grupos de defensa de los derechos humanos, los detenidos que causaban problemas eran enviados a celdas de aislamiento.

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a la solicitud de comentarios de la BBC.

A Juárez, la espera para salir bajo fianza le parecía interminable.

En un correo electrónico enviado a la BBC, un portavoz de LIS afirmó que Juárez “malinterpreta” sus servicios. Asegura que ellos no son fiadores, sino que ponen en contacto a personas detenidas con fiadores autorizados. Y añadió que fue otra empresa la que decidió finalmente no trabajar con ella.

Sin embargo, un correo electrónico enviado por LIS, y revisado por la BBC, indicaba que la empresa había pagado una fianza en efectivo al servicio de inmigración a nombre de Juárez.

El mensaje le fue reenviado a Juárez como comprobante de pago unos días antes de su liberación.

Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de LIS Captura de pantalla de Facebook

Después de tanto esperar, finalmente fue otra compañía -sin ninguna relación con LIS- la que logró sacarla del centro de detención, después de que sus amigos recaudaran aún más dinero.

“Estaba perdiendo el control ahí dentro”, recordó Juárez sobre su tiempo detenida, usando una palabrota. “Cuando salí de prisión tuve pesadillas de que volvía a estar encerrada”.

Libre Immigration Services nunca le devolvió el depósito que pagó por la fianza, a pesar de haber enviado mensajes prometiendo un reembolso.

Un portavoz de la firma declaró a la BBC que le devolverían el monto de la fianza a Juárez una vez que una amiga verificara sus datos.

Libre by Nexus

Para los migrantes como Juárez, es notoriamente difícil pagar una fianza, que puede ascender a más de US$7000.

Por esa razón, existen empresas que ofrecen sus servicios a las personas que están a la espera de un juicio para que puedan obtener la libertad bajo fianza. Sin embargo, muchas compañías evitan trabajar con migrantes porque consideran que tienen un alto riesgo de fuga.

Un informe gubernamental de 2024 reveló que un tercio de los migrantes que no estaban bajo custodia no se presentaron ante el tribunal.

Libre by Nexus, también conocida como Nexus, estaba dispuesta a correr ese riesgo. Creada en 2013, sus cofundadores Michael Donovan y Richard Moore habían cumplido condenas de prisión en la década de 1990 y principios de los 2000 por fraude y falsificación.

Los cofundadores de Libre by Nexus Michael Donovan y Richard Moore estuvieron presos en la década de 1990 y principios de los 2000 por fraude y falsificación

A través de su abogado, Donovan declinó hacer comentarios. Moore no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC. Nexus operaba como una especie de intermediario entre migrantes y empresas de fianzas con licencia para ofrecer ese tipo de servicios.

Tras cruzar la frontera y permanecer detenida en Luisiana, Rosa Murillo se enteró de la existencia de Libre by Nexus a través de otra reclusa. La madre de la joven hondureña de 18 años los llamó para gestionar el pago de su fianza de US$7000.

Un empleado de Nexus la recogió en el centro de detención y la llevó a la habitación de un hotel. “Me pusieron un monitor con GPS en el tobillo”, cuenta Murillo.

En ese lugar le dijeron que tendría que pagar US$420 al mes hasta que su caso judicial terminara.

Los reguladores federales acusaron a Nexus de dar a entender en sus contratos que el uso de los monitores con GPS era una medida impuesta por el tribunal, cuando en realidad se trataba de un requisito exigido por la propia empresa privada.

Murillo consiguió un trabajo como camarera e intentó ocultar el monitor. “Tenía miedo que la gente pensara que yo era una delincuente violenta”, contó.

Rosa Murillo afirma que le daba vergüenza llevar la tobillera electrónica que le exigía Nexus Gentileza

Según documentos judiciales, a lo largo de una década, Libre by Nexus logró que más de 20.000 migrantes como Murillo fueran puestos en libertad bajo fianza, obteniendo a cambio más de US$230 millones en ingresos.

Los clientes reportaban, según relataron a la BBC dos exempleados, que los monitores con GPS en el tobillo constituían una fuente constante de molestias.

Evan Ajin, quien fuera copropietario de Nexus, declaró a la BBC que, a partir de 2018, la empresa dejó de exigir a sus clientes que llevaran puestos estas tobilleras.

Pero Mark Supetran, quien residía en Filipinas y trabajó para la empresa durante unos meses en 2022, afirma que los dispositivos seguían utilizándose cuando él trabajaba allí.

Supetran dijo que hacía unas 80 llamadas al día a clientes. Informarles de que tendrían que llevar un monitor de localización al ser puestos en libertad formaba parte de la conversación.

“Una parte del guion consistía en decir algo como: ‘El cliente llevará un dispositivo de monitoreo en el tobillo’. Eso me hizo pensar: ¿por qué?”, recordó. “No tiene sentido, no somos el Gobierno”.

Mark Supetran asegura que en 2022, cuando él trabajaba para Libre by Nexus, la empresa seguía utilizando el monitor electrónico en el tobillo para rastrear a sus clientes Gentileza

Una de las quejas de los clientes era que la empresa no devolvía los depósitos de las fianzas. Un exempleado le contó a la BBC que le habían indicado que les dijera a los clientes que recuperarían su dinero una vez concluido el caso.

“Pero eso nunca fue así”, declaró a la BBC. “Quiero decir, casi todos los días tenía gente llamándome y preguntándome: ‘Oye, ¿me van a devolver el dinero? ¿Me van a devolver el dinero?’”.

Ajin, el antiguo copropietario de Nexus, le dijo a la BBC que el contrato establecía claramente que las cuotas mensuales no se destinaban al pago de la fianza, por lo que no podían emitir ningún reembolso.

Una “estafa depredadora”

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB, por sus siglas en inglés), una agencia creada para combatir los préstamos abusivos y otras prácticas financieras perjudiciales, logró demandar con éxito a Libre by Nexus y a su empresa matriz.

La demanda acusaba a la compañía de operar una “estafa depredadora de servicios para migrantes” que atrapaba a las víctimas obligándolas a pagar tarifas elevadas durante largos períodos.

Según la demanda, Nexus también tergiversaba y ocultaba las condiciones del servicio, como el carácter no reembolsable de los pagos mensuales.

El fallo dio la razón a la CFPB. En 2024, un juez federal determinó que la empresa era responsable de utilizar prácticas abusivas contra sus clientes y condenó a Nexus, a su empresa matriz, a Ajin, a Donovan y a Moore a pagar US$811 millones.

Dispositivos electrónicos como estos eran utilizados por la empresa Libre by Nexus para monitorear a sus clientes The Washington Post via Getty Images

Además de imponerles esa cuantiosa multa, el juez prohibió a la empresa cobrar deudas anteriores.

Días después de la orden judicial de 2024, Donovan vendió varios activos de la compañía, entre ellos listas de clientes y registros, por una suma ínfima de US$3,5. Como parte del acuerdo, el comprador también asumiría las deudas de la empresa.

Ajin afirma que, tras la venta, dejó de mantener contacto con todas las personas involucradas. Moore se encuentra ahora en prisión, tras haber sido condenado por presentar declaraciones fiscales fraudulentas de Nexus. Él y Donovan, quien también está encarcelado, esperan la sentencia por cargos de fraude de seguros y conspiración.

Donovan también ha sido acusado de abusar sexualmente de un niño menor de 12 años, pero aún no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia en ese caso.

La transición desde Libre by Nexus a Libre Immigration Services

El comprador de los activos de Nexus fue un empresario de Pensilvania llamado Vincent Smith, quien había sido sentenciado a 10 meses de libertad condicional en 2015 por conspirar con empleados para emitir fianzas falsas por más de US$2 millones.

Smith bautizó la nueva empresa como Libre Immigration Services.

La jueza que impuso la multa también dictaminó que la venta de la empresa había violado su orden al transferir las deudas. Posteriormente, la jueza Elizabeth Dillon anuló la venta, pero no clausuró Libre Immigration Services.

Está previsto que la Justicia revise las alegaciones de que LIS también violó la orden al intentar crear una aplicación para cobrar deudas a los antiguos clientes de Nexus.

Una exasistente legal de Nexus, que posteriormente trabajó para LIS, habló con la BBC sobre el asunto. Según ella, tras la venta, los límites entre ambas empresas se desdibujaron.

Otra empleada confirmó su versión de forma independiente a la BBC, señalando que la aplicación nunca se terminó porque no pudieron obtener los datos de los clientes.

Janie Avilés fue a la presunta oficina de LIS y descubrió que no había ningún cartel como muestra la fotografía en su página web Captura de pantalla.

Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia, y LIS ha negado haber cometido irregularidad alguna, señalando que la empresa nunca estuvo en posesión de las listas de clientes.

Libre Immigration Services continúa buscando clientes y anunciando sus servicios en línea y en las redes sociales.

Su sitio web muestra fotos de familias radiantes junto con la promesa de “¡conseguir la liberación de su ser querido de un centro de detención hoy mismo!”.

Esa no fue la experiencia de Janie Avilés.

Ella había enviado US$10.000 a Libre Immigration Services para ayudar a sacar a un amigo de un centro de detención en Texas. Pero, según Avilés, LIS no pagó la fianza hasta un mes después, dejándolo, al igual que a Juárez, en una situación de incertidumbre.

Según contó, cuando llamó a la empresa le dieron varias explicaciones y luego dejaron de contestar el teléfono. Finalmente, ella condujo hasta la oficina que figuraba en el sitio web, donde se veía una imagen con el nombre y el logo de LIS colgado frente a un pequeño local comercial. Pero al llegar, descubrió que no había ninguna oficina con el nombre y el logo de la empresa.

Avilés dijo que la compañía finalmente pagó la fianza un mes después de haber recibido los fondos, y luego que presentara una denuncia ante el fiscal de distrito.

No se han formulado cargos. Un portavoz de LIS indicó que “fue necesario verificar información importante para prevenir o minimizar posibles pérdidas”.

“La solicitud terminó siendo aprobada y la fianza en efectivo fue depositada ante ICE. Es probable que cualquier retraso se debiera al elevado monto de la fianza y a los rigurosos requisitos de revisión”.

También explicaron que la oficina en esa ubicación estaba destinada a operaciones comerciales —no a la atención al cliente— y que ya se había encargado un letrero, cuya instalación está pendiente de la obtención de los permisos correspondientes.

Pero toda esta odisea indignó a Avilés, quien temía por su amigo mientras este permanecía detenido. “Yo decía: ‘Esto no está bien’”.

Por Robin Levinson-King y Cecilia Barría

BBC Mundo