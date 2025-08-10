Los futbolistas latinos candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

El 22 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la 69° ceremonia del Balón de Oro: la premiación que corona al mejor futbolista del año. En esta edición habrá seis contendientes latinos que buscarán llevarse el máximo galardón en las categorías varonil y femenil.

Quiénes son los futbolistas latinos nominados al Balón de Oro 2025

El 7 de agosto de 2025, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) y la revista France Football dieron a conocer la lista oficial de nominados al Balón de Oro 2025.

Raphinha será uno de los dos atletas brasileños que competirán por el galardón (X/@ballondor)

Balón de Oro 2025: cuatro latinos entre los 30 candidatos al premio

En la categoría masculina del Balón de Oro 2025, hay 30 contendientes para llevarse el codiciado trofeo. Entre ellos, se destaca la presencia de cuatro talentosos jugadores latinos que aspiran al máximo galardón.

Alexis Mac Allister

El mediocampista argentino figura en el Liverpool de Inglaterra y en la selección nacional, es uno de los nombres fuertes de la lista. Mac Allister fue una pieza clave en la victoria de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2022, un logro que lo puso en el radar del fútbol mundial.

Lautaro Martínez

Conocido como “El Toro”, este delantero del Inter de Milán es una de las grandes esperanzas de Argentina. Lautaro ha tenido una carrera plagada de éxitos, incluyendo la Copa América 2021 y 2024, la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022.

Raphinha

El extremo brasileño del FC Barcelona ha sido fundamental en los recientes éxitos del equipo español. Sus títulos incluyen las victorias en La Liga 2022-23 y 2024-25, la Copa del Rey 2024-25 y la Supercopa de España en 2023 y 2025. Además, es un jugador habitual en la selección de Brasil.

Vinícius Júnior

Compañero de Raphinha en la selección de Brasil, Vinícius Júnior se ha consolidado como una de las máximas figuras del Real Madrid. Con el club español ha ganado más de 10 títulos, incluyendo múltiples Ligas, Copas del Rey, Ligas de Campeones de la UEFA y Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, consolidándose como uno de los delanteros más desequilibrantes del momento.

Quiénes son las futbolistas latinas nominadas al Balón de Oro 2025

En la categoría femenina del Balón de Oro también competirán 30 atletas y dos de ellas son de Latinoamérica:

Amanda Gutierres

Amanda Gutierres es una delantera destacada tanto en la selección nacional de Brasil como en el club Sociedade Esportiva Palmeiras. Según sus estadísticas en el sitio Soccerway, Gutierres consiguió un título internacional con la Conmebol Copa América Femenina de 2025, un logro que la posiciona como una de las candidatas al Balón de Oro.

Marta Viera da Silva

Marta Vieira da Silva, conocida simplemente como Marta, es una leyenda del fútbol femenino. La delantera juega para el equipo Orlando Pride en Estados Unidos y para la selección de Brasil. En 2016, fue reconocida por The Guardian como la mejor futbolista de la historia. Marta ganó el premio al Jugador Mundial de la FIFA en seis ocasiones, cinco de ellas de forma consecutiva, un récord que demuestra su dominio en el deporte.

Cuándo y dónde se anunciarán los ganadores

La UEFA publicó que la edición 69 del Balón de Oro sucederá el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet en París, Francia.

Desde 1956, el Balón de Oro celebra a los mejores futbolistas del mundo (X/@ballondor)

Los organizadores todavía no revelan a qué hora iniciará la ceremonia ni qué televisoras o servicios de streaming la transmitirán. El sitio oficial de los Juegos Olímpicos sugirió que el evento podría mostrarse en CBS en Estados Unidos, porque esa cadena de televisión lo emitió en 2024.

Además de entregar los premios del Balón de Oro a los mejores jugadores de la temporada, durante la ceremonia se darán a conocer los ganadores de otras categorías: