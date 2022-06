Los mejores sitios para ver fuegos artificiales el 4 de julio en Estados Unidos

Se aproxima el fin de semana más festivo en Estados Unidos, ya que el 4 de julio es una de las fechas más importantes del país. Se trata del aniversario de la Independencia, por lo que los ciudadanos aprovechan el tiempo para realizar todo tipo de actividades conmemorativas hacia su nación; entre ellas, se encuentran los espectáculos de fuegos artificiales que se realizan en varios puntos. Y no son cualquier evento, ya que incluso hay cinco ciudades especiales en las que se puede disfrutar de la pirotecnia de una manera más amplia.

Los 5 lugares favoritos para ver la pirotecnia el 4 de julio

Este es un listado de algunas ciudades en las que los fuegos artificiales son más grandes, brillantes y con mejor calidad de todo el país. Muchos estadounidenses viajan hasta allí con el único objetivo de presenciarlos y hacerle honor al día en que Estados Unidos obtuvo su Independencia.

Boston

La capital de Massachusetts cuenta con una sala de conciertos ubicada en Charles River Esplanade: el Hatch Memorial Shell, y este será el recinto en el que se llevara a cabo su evento de Independencia, que suele prometer una amplia gama de pirotecnia a través de su evento Boston Pops Fireworks Spectacular.

Los fuegos artificiales son la seña de identidad de la celebración del 4 de julio en Estados Unidos LA NACION

Las restricciones por el Covid-19 tenían pausada esta celebración en Boston, por lo que, tras su reanudación, miles de personas ya desean asistir a este evento gratuito. A pesar de que los fuegos artificiales son el principal atractivo, el show estará acompañado de la orquesta Boston Pops y la Obertura de 1812 de Tchaikovsky.

San Luis

Para no perder la tradición de ver el cielo iluminado desde las costas de un río, está el puerto de San Luis, una ciudad de Misuri, a lo largo del río Misisipi. Allí se lleva a cabo, año a año, un espectáculo de fuego que suele ser muy famoso.

Uno de los aspectos que lo hacen lucir todavía más, es el Gateway Arch, un arco que enmarca las luces y destellos que se ven en el cielo al momento de conmemorar a la patria. Se trata de un recital iluminado con duración de casi 30 minutos, este año será el más largo de la historia.

Nueva York

Desde hace 46 años, Nueva York celebra a lo grande una fecha de suma importancia para los norteamericanos. El 4 de julio se caracteriza en esta ciudad por el gran espectáculo de pirotecnia que se brinda a todos los patriotas, al unísono de música alusiva al día. Lo más emocionante es que el recital se realiza cerca del East River, por lo que desde temprana hora los estadounidenses hacen largas filas para obtener un buen lugar.

La pirotecnia en Estados Unidos suele disfrutarse mucho en las cosas de los ríos

Nashville

Tennessee no se queda atrás y también posee una de las celebraciones del 4 de julio más emblemáticas de Estados Unidos, justo en su capital Nashville. Todos los años se realiza el ¡Let Freedom Sing! en la denominada Ciudad de la Música; aunque no se trata de un evento específicamente de pirotecnia. El festejo comienza con los conciertos de algunas bandas, que este 2022 serán Old Dominion y Cassadee Pope, para después terminar con la explosión de luces mientras la Sinfónica de Nashville toca en vivo.

Nueva Orleans

Nueva Orleans, Luisiana, tiene un espectáculo específico para este día llamado Go 4th on the River. Se trata de pirotecnia acompañada de un duelo de piano, un arte muy característico en este sitio, ya que sus raíces musicales son muy profundas. Los fuegos artificiales salen desde algunas barcazas que yacen en el río Misisipi.